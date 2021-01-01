Куди піти у Луцьку на вихідних 27–28 березня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Світить сонце, на вулиці тепло, всі усміхнені та щасливі - нарешті до Луцька прийшла справжня весна. Тому краще цими вихідними не сидіти у чотирьох стінах, а провести вікенд цікаво та активно.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку різноманітних подій, які відбудуться в обласному центрі Волині.
Субота, 27 березня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Рижий ведмедик». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, відбудеться MOJO Party.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 20 годині проведуть вечірку «Губами Ляп Шоу» у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).
«Ви ж пам’ятаєте про наші сезонні щомісячні забави? Так от Славко Мазурок ще у 2019му запропонував влаштувати щось на кшталт «Lip Sync Battle» (радимо пошукати в YouTube, що там і до чого). Звісно, забацати це на рівні американського телешоу ми не в змозі, проте стараємось робити так, щоб наша версія була теж цікавою.
Кожен із учасників автоматично отримує подарунок. А в самій забаві нічого немає складного - вам потрібно всього-навсього пригадати куплет-приспів вашої улюбленої пісні та під фонограму артистично «повикабелюватись». Тобто вам не треба володіти якимись надзвичайними вокальними здібностями, а лише бути готовим і самому відірватись, і людям мати від чого покайфувати та за що поплескати», - анонсують організатори.
Вхід коштує 40 гривень.
Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгремить» незабутня вечірка. Спеціальний гість: Dg 2K - резидент KISS FM.
Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.
Неділя, 28 березня
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Про що мріють зірки». Режисер-постановник - Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Жила - була Сироїжка». Це музична казка на дві дії.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Дитина в дарунок». Це трагікомедія на дві дії. Режисер-постановник - Сергій Кузик.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 20 годині запрошують на захід під назвою «Смакота» у у пивному клубі «Оболонь», що на вулиці Коперника, 8а.
«Музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще», - пишуть організатори.
Вхід вільний.
Бронювання столиків: 050 21 54 156.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку різноманітних подій, які відбудуться в обласному центрі Волині.
Субота, 27 березня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Рижий ведмедик». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, відбудеться MOJO Party.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 20 годині проведуть вечірку «Губами Ляп Шоу» у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).
«Ви ж пам’ятаєте про наші сезонні щомісячні забави? Так от Славко Мазурок ще у 2019му запропонував влаштувати щось на кшталт «Lip Sync Battle» (радимо пошукати в YouTube, що там і до чого). Звісно, забацати це на рівні американського телешоу ми не в змозі, проте стараємось робити так, щоб наша версія була теж цікавою.
Кожен із учасників автоматично отримує подарунок. А в самій забаві нічого немає складного - вам потрібно всього-навсього пригадати куплет-приспів вашої улюбленої пісні та під фонограму артистично «повикабелюватись». Тобто вам не треба володіти якимись надзвичайними вокальними здібностями, а лише бути готовим і самому відірватись, і людям мати від чого покайфувати та за що поплескати», - анонсують організатори.
Вхід коштує 40 гривень.
Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгремить» незабутня вечірка. Спеціальний гість: Dg 2K - резидент KISS FM.
Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.
Неділя, 28 березня
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Про що мріють зірки». Режисер-постановник - Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Жила - була Сироїжка». Це музична казка на дві дії.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Дитина в дарунок». Це трагікомедія на дві дії. Режисер-постановник - Сергій Кузик.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 20 годині запрошують на захід під назвою «Смакота» у у пивному клубі «Оболонь», що на вулиці Коперника, 8а.
«Музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще», - пишуть організатори.
Вхід вільний.
Бронювання столиків: 050 21 54 156.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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