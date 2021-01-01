Куди піти у Луцьку на вихідних 27–28 березня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Світить сонце, на вулиці тепло, всі усміхнені та щасливі - нарешті до Луцька прийшла справжня весна. Тому краще цими вихідними не сидіти у чотирьох стінах, а провести вікенд цікаво та активно.підготувало добірку різноманітних подій, які відбудуться в обласному центрі Волині.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник – заслужена артистка України. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, відбудетьсяРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 20 годині проведутьу пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).«Ви ж пам’ятаєте про наші сезонні щомісячні забави? Так отще у 2019му запропонував влаштувати щось на кшталт «Lip Sync Battle» (радимо пошукати в YouTube, що там і до чого). Звісно, забацати це на рівні американського телешоу ми не в змозі, проте стараємось робити так, щоб наша версія була теж цікавою.Кожен із учасників автоматично отримує подарунок. А в самій забаві нічого немає складного - вам потрібно всього-навсього пригадати куплет-приспів вашої улюбленої пісні та під фонограму артистично «повикабелюватись». Тобто вам не треба володіти якимись надзвичайними вокальними здібностями, а лише бути готовим і самому відірватись, і людям мати від чого покайфувати та за що поплескати», - анонсують організатори.Вхід коштує 40 гривень.Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгремить». Спеціальний гість:- резидент KISS FM.Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -. Режисер-постановник -. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть. Це музична казка на дві дії.Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це трагікомедія на дві дії. Режисер-постановник -Білети - за номером 050 66 28 938.О 20 годині запрошують нау у пивному клубі «Оболонь», що на вулиці Коперника, 8а.«Музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще», - пишуть організатори.Вхід вільний.Бронювання столиків: 050 21 54 156.