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Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня
У Волинській області синоптики прогнозуть на завтра, 26 березня, мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Луцьку завтра, 26 березня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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