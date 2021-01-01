Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області синоптики прогнозуть на завтра, 26 березня, мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
У Луцьку завтра, 26 березня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
У Луцьку завтра, 26 березня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня
Сьогодні, 20:00
Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
Сьогодні, 19:37
Люди втомилися жити в таких умовах, – Покровський про пандемію коронавірусу та чи вистоїть Луцьк
Сьогодні, 19:30
В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки
Сьогодні, 19:15