Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.



У Луцьку завтра, 26 березня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області синоптики прогнозуть на завтра, 26 березня, мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.У Луцьку завтра, 26 березня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

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