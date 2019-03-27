Школяра з Волині, якого засудили до 6 років ув'язнення за продаж канабісу, звільнили з-під варти





Про це передає кореспондентка



Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, відбулося засідання у Рівненському апеляційному суді у справі щодо школяра з Волині, засудженого за збут канабісу



Адвокат засудженого підлітка в апеляційній скарзі просив скасувати вирок та закрити справу, а прокурор ㅡ залишити в силі. Мама підлітка, як законний представник, та сам хлопець підтримали захисника.



Суд, врахувавши думку усіх сторін, повернув справу до суду першої інстанції, а також змінив підлітку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.



Нагадаємо, що у грудні минулого року 16-річного хлопця засудили до шести років колонії за торгівлю наркотиками. Однак захист юнака стверджує, що на незаконні дії його спровокували правоохоронці.



Позиція обвинувачення ґрунтується на показах двох дівчат, які нібито домовилися з хлопцем, що куплять у нього канабіс і знімали це на камеру.



«Досліджували в суді першої інстанції всі докази. І відео, і свідків допитували. І це вказувало на винуватість засудженого в цьому провадженні», ㅡ зазначила прокурорка у справі Ірина Дикун.



Адвокат засудженого Віталій Жуковський розповідає, що коли його підзахисному ще було 15 років, з ним нібито почав спілкуватися хлопець на ім’я Денис, який працював на поліцію.



«Особа на ім'я Денис пригостила його наркотиками та залишила їх у нього на зберігання. Потім він зателефонував моєму підзахисному і попросив передати їх дівчині, яка йому подзвонить, а вона за це лишить гроші. Другий раз вже він нічого не брав, не залишав і, відповідно, не міг збути цю речовину», ㅡ розповів адвокат.



За словами Жуковського, дівчата, які нібито домовлялися з Максимом про купівлю канабісу, співпрацювали з поліцією. Це підтвердив і слідчий ратнівської поліції Іван Костючик у коментарі «Бабелю».



Крім того, адвокат запевнив, що дії поліції були незаконними, адже правоохоронці не мають права провокувати людей на злочини. Це, зокрема, порушує позицію Європейського суду з прав людини.Він також наголосив, що справу на хлопця завели ще тоді, коли йому було 15 років, а кримінальна відповідальність за статтею про збут наркотиків може настати лише з 16 років.



Суд першої інстанції, відповідно до вироку, не побачив у діях поліцейських підбурювання чи провокації на злочин, а також наголосив на відмові обвинуваченого співпрацювати зі слідством, що, на думку суду, може свідчити про відсутність щирого каяття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненський апеляційний суд звільнив з-під варти одинадцятикласника з селища Ратне (Волинська область), якого засудили до шести років за підозрою у збуті канабісу. Також суд скасував вирок та повернув справу на розгляд першої інстанції.Про це передає кореспондентка hromadske із зали суду.Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, відбулосяу справі щодо школяра з Волині, засудженого за збут канабісуАдвокат засудженого підлітка в апеляційній скарзі просив скасувати вирок та закрити справу, а прокурор ㅡ залишити в силі. Мама підлітка, як законний представник, та сам хлопець підтримали захисника.Суд, врахувавши думку усіх сторін, повернув справу до суду першої інстанції, а також змінив підлітку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.Нагадаємо, що у грудні минулого року 16-річного хлопця засудили до шести років колонії за торгівлю наркотиками. Однак захист юнака стверджує, що на незаконні дії його спровокували правоохоронці.Позиція обвинувачення ґрунтується на показах двох дівчат, які нібито домовилися з хлопцем, що куплять у нього канабіс і знімали це на камеру.«Досліджували в суді першої інстанції всі докази. І відео, і свідків допитували. І це вказувало на винуватість засудженого в цьому провадженні», ㅡ зазначила прокурорка у справі Ірина Дикун.Адвокат засудженого Віталій Жуковський розповідає, що коли його підзахисному ще було 15 років, з ним нібито почав спілкуватися хлопець на ім’я Денис, який працював на поліцію.«Особа на ім'я Денис пригостила його наркотиками та залишила їх у нього на зберігання. Потім він зателефонував моєму підзахисному і попросив передати їх дівчині, яка йому подзвонить, а вона за це лишить гроші. Другий раз вже він нічого не брав, не залишав і, відповідно, не міг збути цю речовину», ㅡ розповів адвокат.За словами Жуковського, дівчата, які нібито домовлялися з Максимом про купівлю канабісу, співпрацювали з поліцією. Це підтвердив і слідчий ратнівської поліції Іван Костючик у коментарі «Бабелю».Крім того, адвокат запевнив, що дії поліції були незаконними, адже правоохоронці не мають права провокувати людей на злочини. Це, зокрема, порушує позицію Європейського суду з прав людини.Він також наголосив, що справу на хлопця завели ще тоді, коли йому було 15 років, а кримінальна відповідальність за статтею про збут наркотиків може настати лише з 16 років.Суд першої інстанції, відповідно до вироку, не побачив у діях поліцейських підбурювання чи провокації на злочин, а також наголосив на відмові обвинуваченого співпрацювати зі слідством, що, на думку суду, може свідчити про відсутність щирого каяття.

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