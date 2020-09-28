Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП

сьогодні, 25 березня, у ДТП у Луцьку, розповіли про деталі аварії.



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Один із пасажирів маршрутки №107, яка зіштовхнулася з вантажівкою у Луцьку, нині у палаті інтенсивної терапії. Пасажир сидів за водієм, розповів заступник директора міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Загалом у маршрутці на момент зіткнення перебувало 15 пасажирів. Семеро з них отримали травми різного степеня важкості. У більшості – забої голови та грудної клітини.



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Одна із пасажирок, пенсіонерка Домна розповіла Суспільному: сиділа в передній частині маршрутки. Момент зіткнення пам'ятає погано. Жінка травмувала голову, медики вже зашили рану, нині вирішують питання, чи потребує пенсіонерка госпіталізації.



"Врачі заклеїли, зашили. Голова щось крутиться, але вона пройде, укола дали", – розповідає жінка, чекаючи на сина, який має приїхати до неї у лікарню.



Інша пасажирка Роксолана Соколюк розповіла, що їхала на другому сидінні за водієм. Її рідні вже приїхали у лікарню.



"Маршрутка спускалася з моста і не пропустила камаз. І камаз влетів у маршрутку. Почуваюся зараз більш-менш нормально. Болить рука, нога та хребет", - каже дівчина.



Суспільне побувало на місці аварії. За кермом вантажівки перебував 46-річний водій. Його брат Петро Радзивелюк каже: як тільки дізнався про аварію, одразу приїхав.



"Його лікарі якраз оглядали. Шок у нього дуже великий, бо він спереживався, що люди", – каже чоловік.



Причину ДТП наразі з'ясовують правоохоронці. Чи мали пасажири квитки, чи можуть отримати компенсацію від перевізника, та перші висновки поліції щодо винних у ДТП – озвучать згодом.



Нагадаємо, аварія за участі маршрутки та вантажівки з причепом трапилася 25 березня в обідню пору. Машини зіштовхнулися неподалік мосту. Від удару у маршрутки повилітали усі вікна. На місці працювали кілька карет швидкої допомоги.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири приміської маршрутки, яка потрапила, розповіли про деталі аварії.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного Волині". Один із пасажирів маршрутки №107, яка зіштовхнулася з вантажівкою у Луцьку, нині у палаті інтенсивної терапії. Пасажир сидів за водієм, розповів заступник директора міської клінічної лікарніЗагалом у маршрутці на момент зіткнення перебувало 15 пасажирів. Семеро з них отримали травми різного степеня важкості. У більшості – забої голови та грудної клітини.Одна із пасажирок, пенсіонеркарозповіла Суспільному: сиділа в передній частині маршрутки. Момент зіткнення пам'ятає погано. Жінка травмувала голову, медики вже зашили рану, нині вирішують питання, чи потребує пенсіонерка госпіталізації."Врачі заклеїли, зашили. Голова щось крутиться, але вона пройде, укола дали", – розповідає жінка, чекаючи на сина, який має приїхати до неї у лікарню.Інша пасажиркарозповіла, що їхала на другому сидінні за водієм. Її рідні вже приїхали у лікарню."Маршрутка спускалася з моста і не пропустила камаз. І камаз влетів у маршрутку. Почуваюся зараз більш-менш нормально. Болить рука, нога та хребет", - каже дівчина.Суспільне побувало на місці аварії. За кермом вантажівки перебував 46-річний водій. Його браткаже: як тільки дізнався про аварію, одразу приїхав."Його лікарі якраз оглядали. Шок у нього дуже великий, бо він спереживався, що люди", – каже чоловік.Причину ДТП наразі з'ясовують правоохоронці. Чи мали пасажири квитки, чи можуть отримати компенсацію від перевізника, та перші висновки поліції щодо винних у ДТП – озвучать згодом.Нагадаємо, аварія за участі маршруткиМашини зіштовхнулися неподалік мосту. Від удару у маршрутки повилітали усі вікна. На місці працювали кілька карет швидкої допомоги.

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