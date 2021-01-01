Назвали «ціну щастя» українця





«Ціна щастя» розроблена на основі даних Світового банку про купівельну спроможність валюти і вартість життя в різних країнах.

За даними експертів, для щастя українцям необхідно всього 11 301 долар на рік, тобто - 315 780 гривень на рік. Це найнижча цифра серед усіх європейських країн. Але не для України, оскільки середня зарплата місцевих громадян, станом на січень поточного року, склала 12 337 гривень, тобто, 441 долар та 5 300 доларів у рік, відповідно, - повідомляє



Недалеко за даними показниками від України опинилася Грузія. Місцевим жителям необхідно 11 566 доларів на рік. Найдорожче «щастя» на Бермудах - 143 933 доларів. Швейцарія - четверта країна в світі і перша в Європі за ціною щастя, де воно коштує 128 969 доларів.



А найдешевше «щастя» в усьому світі - в Сурінамі - колишній колонії Голландії. Там воно коштує 6 799 доларів у рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дослідники підрахували, що «щастя коштує» в Україні дешевше, ніж в усіх європейських країнах. Аналіз провела американська компанія Expensivity, яка досліджує персональні фінанси. Компанія розробила показник «ціни щастя». Він визначається як «точка насичення» – сума, з якою людина досягає бажаного якості життя і при якій гроші вже не можуть зробити її щасливішою.«Ціна щастя» розроблена на основі даних Світового банку про купівельну спроможність валюти і вартість життя в різних країнах.За даними експертів, для щастя українцям необхідно всього 11 301 долар на рік, тобто - 315 780 гривень на рік. Це найнижча цифра серед усіх європейських країн. Але не для України, оскільки середня зарплата місцевих громадян, станом на січень поточного року, склала 12 337 гривень, тобто, 441 долар та 5 300 доларів у рік, відповідно, - повідомляє The Telegraph Недалеко за даними показниками від України опинилася Грузія. Місцевим жителям необхідно 11 566 доларів на рік. Найдорожче «щастя» на Бермудах - 143 933 доларів. Швейцарія - четверта країна в світі і перша в Європі за ціною щастя, де воно коштує 128 969 доларів.А найдешевше «щастя» в усьому світі - в Сурінамі - колишній колонії Голландії. Там воно коштує 6 799 доларів у рік.

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