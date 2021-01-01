Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують



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Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський.



За його словами, Чорнобиль – популярний туристичний об'єкт і все це там вже є. Проте цю інфраструктуру покращуватимуть.



"Вже зараз там є готелі. Вони слабкі за "зірками", але чисті й акуратні. Там є їдальня, яка схожа на справжню радянську їдальню. Там смачно і всім подобається. Ми будуємо дороги. У цьому році будуть відновлені всі дороги до основних локацій. Ми робимо новий проєкт КПП, де потрібно поліпшити сервіси – щоб можна було швидко пройти пропускний пункт, відпочити, поїсти",– зазначив Боруховський.



Для розвитку інфраструктури в Чорнобилі вже підготовлені відповідні проєкти й інвестори зацікавлені в них. У планах Кабміну – збільшувати потік туристів щорічно вдвічі.



У 2019 році, до пандемії коронавірусу, Чорнобиль відвідало 130 тисяч осіб, більшість із них – іноземці.

Водночас Чорнобильська зона – це не тільки туризм, а й унікальне місце, де 35 років природа розвивається самостійно, зазначив чиновник.



Там є 10 кілометрів зони відчуження, де динамічно розвивається індустріальний кластер. Є об’єкти, які будуються державою для поховання ядерних відходів, небезпечних відходів; є інвестпроєкти, які спрямовані на "зелену" енергетику. Також це найбільший нацпарк – 234 тисяч гектарів. Це радіологічний біосферний заповідник, де 35 років природа розвивається без людини,"– додав Боруховський.



Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеженнями, які запровадили на Київщині, Чорнобильська АЕС змушена була перейти на особливий режим роботи



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чорнобильська зона стане туристичним «магнітом». Там будуть розвивати інфраструкуру – дороги, кафе та ресторани.Про це пише Укрінформ Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсівЗа його словами, Чорнобиль – популярний туристичний об'єкт і все це там вже є. Проте цю інфраструктуру покращуватимуть."Вже зараз там є готелі. Вони слабкі за "зірками", але чисті й акуратні. Там є їдальня, яка схожа на справжню радянську їдальню. Там смачно і всім подобається. Ми будуємо дороги. У цьому році будуть відновлені всі дороги до основних локацій. Ми робимо новий проєкт КПП, де потрібно поліпшити сервіси – щоб можна було швидко пройти пропускний пункт, відпочити, поїсти",– зазначив Боруховський.Для розвитку інфраструктури в Чорнобилі вже підготовлені відповідні проєкти й інвестори зацікавлені в них. У планах Кабміну – збільшувати потік туристів щорічно вдвічі.У 2019 році, до пандемії коронавірусу, Чорнобиль відвідало 130 тисяч осіб, більшість із них – іноземці.Водночас Чорнобильська зона – це не тільки туризм, а й унікальне місце, де 35 років природа розвивається самостійно, зазначив чиновник.Там є 10 кілометрів зони відчуження, де динамічно розвивається індустріальний кластер. Є об’єкти, які будуються державою для поховання ядерних відходів, небезпечних відходів; є інвестпроєкти, які спрямовані на "зелену" енергетику. Також це найбільший нацпарк – 234 тисяч гектарів. Це радіологічний біосферний заповідник, де 35 років природа розвивається без людини,"– додав Боруховський.Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеженнями, які запровадили на Київщині, Чорнобильська АЕС змушена була перейти на особливий режим роботи

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