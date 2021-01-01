вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують

Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Чорнобильська зона стане туристичним «магнітом». Там будуть розвивати інфраструкуру – дороги, кафе та ресторани.
Про це пише Укрінформ.

Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський.

За його словами, Чорнобиль – популярний туристичний об'єкт і все це там вже є. Проте цю інфраструктуру покращуватимуть.

"Вже зараз там є готелі. Вони слабкі за "зірками", але чисті й акуратні. Там є їдальня, яка схожа на справжню радянську їдальню. Там смачно і всім подобається. Ми будуємо дороги. У цьому році будуть відновлені всі дороги до основних локацій. Ми робимо новий проєкт КПП, де потрібно поліпшити сервіси – щоб можна було швидко пройти пропускний пункт, відпочити, поїсти",– зазначив Боруховський.

Для розвитку інфраструктури в Чорнобилі вже підготовлені відповідні проєкти й інвестори зацікавлені в них. У планах Кабміну – збільшувати потік туристів щорічно вдвічі.

У 2019 році, до пандемії коронавірусу, Чорнобиль відвідало 130 тисяч осіб, більшість із них – іноземці.
Водночас Чорнобильська зона – це не тільки туризм, а й унікальне місце, де 35 років природа розвивається самостійно, зазначив чиновник.

Там є 10 кілометрів зони відчуження, де динамічно розвивається індустріальний кластер. Є об’єкти, які будуються державою для поховання ядерних відходів, небезпечних відходів; є інвестпроєкти, які спрямовані на "зелену" енергетику. Також це найбільший нацпарк – 234 тисяч гектарів. Це радіологічний біосферний заповідник, де 35 років природа розвивається без людини,"– додав Боруховський.

Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеженнями, які запровадили на Київщині, Чорнобильська АЕС змушена була перейти на особливий режим роботи

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Сьогодні, 21:11
Школяра з Волині, якого засудили до 6 років ув'язнення за продаж канабісу, звільнили з-під варти
Сьогодні, 20:48
Як покарали волинянина, який у січні викрав з ялинки електричну гірлянду
Сьогодні, 20:10
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня
Сьогодні, 20:00
Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
Сьогодні, 19:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Сьогодні, 21:11
 0
Школяра з Волині, якого засудили до 6 років ув'язнення за продаж канабісу, звільнили з-під варти
Сьогодні, 20:48
 0
Як покарали волинянина, який у січні викрав з ялинки електричну гірлянду
Сьогодні, 20:10
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 26 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8