Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Сьогодні, 22:21
Нещодавно Кабмін змінив правила курсування громадського транспорту і залізничних перевезень у червоній зоні карантину. Якщо раніше перевезення залізницею були заборонені, зараз у багатьох регіонах з червоної зони їх дозволяють. Пише «Канал24».
В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.
Як курсують потяги у червоній зоні
Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.
Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.
Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.
Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.
Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.
Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.
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В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.
Як курсують потяги у червоній зоні
Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.
Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.
Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.
Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.
Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.
Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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