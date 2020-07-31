вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями

Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Нещодавно Кабмін змінив правила курсування громадського транспорту і залізничних перевезень у червоній зоні карантину. Якщо раніше перевезення залізницею були заборонені, зараз у багатьох регіонах з червоної зони їх дозволяють. Пише «Канал24».

В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.

Як курсують потяги у червоній зоні
Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.
Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.
Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.
Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.
Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.
Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: укрзалізниця, червона зона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велике будівництво: в одному з волинських сіл до кінця року здадуть нову школу
Сьогодні, 23:21
Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
Сьогодні, 23:14
Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Сьогодні, 22:21
Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Сьогодні, 21:11
Школяра з Волині, якого засудили до 6 років ув'язнення за продаж канабісу, звільнили з-під варти
Сьогодні, 20:48
Схожі новини
«Укрзалізниця» спецрейсами вивезе з Прикарпаття 3 тисячі людей, яким потрібно виїхати з «червоної» зони «Укрзалізниця» спецрейсами вивезе з Прикарпаття 3 тисячі людей, яким потрібно виїхати з «червоної» зони
06 березень, 23:31
Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку Червона карантинна зона: деякі потяги не зупинятимуться у Луцьку
31 липень, 2020, 21:53
Рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах прийматиме місцева влада Рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах прийматиме місцева влада
22 березень, 15:10
Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну
22 березень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Велике будівництво: в одному з волинських сіл до кінця року здадуть нову школу
Сьогодні, 23:21
 0
Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
Сьогодні, 23:14
 0
Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Сьогодні, 22:21
 0
Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8