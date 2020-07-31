Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями





В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.



Як курсують потяги у червоній зоні

Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.

Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.

Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.

Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.

Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.

Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно Кабмін змінив правила курсування громадського транспорту і залізничних перевезень у червоній зоні карантину. Якщо раніше перевезення залізницею були заборонені, зараз у багатьох регіонах з червоної зони їх дозволяють. Пише « Канал24 ».В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.

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