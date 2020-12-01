Велике будівництво: в одному з волинських сіл до кінця року здадуть нову школу

В рамках програми Президента України «Велике будівництво» у селі Піща Ковельського району будується новий навчальний заклад, загальною площею 2235,9 м².Кошторисна вартість об’єкту становить понад 55 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба обласної держадміністрації.Будувати школу почали у 2019 році. У 2020 році проект з будівництва школи був включений у загальнонаціональну програму «Велике будівництво». У 2021 році цей об’єкт увійшов, як перехідний у перелік проектів, що фінансуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку.Цього року усі будівельні роботи будуть завершенні, а школярі зможуть отримувати знання у нових просторих та комфортних класах.Попри карантинні обмеження, які діють на Волині з березня 2020 року, усі будівельні роботи здійснюються у повному обсязі.Наразі у новозбудованому приміщенні школи тривають внутрішні будівельні роботи, встановлюється сучасна система опалення, здійснюються зовнішні фасадні роботи.Окрім цього, з ініціативи Мінрегіону та Міністерства освіти і науки України в навчальному закладі будуть дотримані усі умови інклюзії та створенні умови для надання якісних освітніх послуг.В результаті будівництва нової школи з’являться навчальні класи для учнів молодшого віку, спортивний зал для занять фізичною культурою та спортом, актова зала для занять художньою самодіяльністю, бібліотека та приміщення їдальні.