Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського

Антон Зінкевич, син відомого тернопільського священика Анатолія Зінкевича та племінник митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Крім того Антон був студентом Волинської православної богословської академії.



Як ми повідомляли,



Сьогодні, 25 березня в тернопільському соборі Святої Трійці відбувся чин похорону, який відправили владика Михаїл, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, о. Володимир та інше духовенство. Про це написала пресслужба Волинської єпархії Православної Церкви України.



Антон був зразковим студентом, творчим, радісним. Їздив у літню богословську школу міста Волос (Греція), був у делегації представників українських теологічних навчальних закладів на аудієнції Вселенського Патріарха Варфоломія. Планувалась поїздка в університет Арістотеля. Водночас вчився на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету.



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