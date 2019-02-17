вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського

Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
У Єгипті за загадкових обставин помер 21-річний Антон Зінкевич, син відомого тернопільського священика Анатолія Зінкевича та племінник митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Крім того Антон був студентом Волинської православної богословської академії.

Як ми повідомляли, трагедія сталася 17 березня.

Сьогодні, 25 березня в тернопільському соборі Святої Трійці відбувся чин похорону, який відправили владика Михаїл, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, о. Володимир та інше духовенство. Про це написала пресслужба Волинської єпархії Православної Церкви України.

Антон був зразковим студентом, творчим, радісним. Їздив у літню богословську школу міста Волос (Греція), був у делегації представників українських теологічних навчальних закладів на аудієнції Вселенського Патріарха Варфоломія. Планувалась поїздка в університет Арістотеля. Водночас вчився на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Антон Зінкевич, Михаїл, похорон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велике будівництво: в одному з волинських сіл до кінця року здадуть нову школу
Сьогодні, 23:21
Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
Сьогодні, 23:14
Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Сьогодні, 22:21
Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Сьогодні, 21:11
Школяра з Волині, якого засудили до 6 років ув'язнення за продаж канабісу, звільнили з-під варти
Сьогодні, 20:48
Схожі новини
Владика Михаїл очолив службу на похороні свого брата. ФОТО. ВІДЕО Владика Михаїл очолив службу на похороні свого брата. ФОТО. ВІДЕО
17 лютий, 2019, 17:13
Патріарх Філарет звершив панахиду за упокій брата митрополита Михаїла. ФОТО Патріарх Філарет звершив панахиду за упокій брата митрополита Михаїла. ФОТО
15 лютий, 2019, 09:11
Волинський священник отримав церковний орден Волинський священник отримав церковний орден
26 лютий, 02:16
Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія Митрополит Михаїл побував на урочистостях з нагоди річниці інтронізації Епіфанія
05 лютий, 02:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Велике будівництво: в одному з волинських сіл до кінця року здадуть нову школу
Сьогодні, 23:21
 0
Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
Сьогодні, 23:14
 0
Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Сьогодні, 22:21
 0
Держава хоче розвивати Чорнобиль: що побудують
Сьогодні, 21:11
 0
Медіа
відео
1/8