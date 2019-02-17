Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
Сьогодні, 23:14
У Єгипті за загадкових обставин помер 21-річний Антон Зінкевич, син відомого тернопільського священика Анатолія Зінкевича та племінник митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Крім того Антон був студентом Волинської православної богословської академії.
Як ми повідомляли, трагедія сталася 17 березня.
Сьогодні, 25 березня в тернопільському соборі Святої Трійці відбувся чин похорону, який відправили владика Михаїл, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, о. Володимир та інше духовенство. Про це написала пресслужба Волинської єпархії Православної Церкви України.
Антон був зразковим студентом, творчим, радісним. Їздив у літню богословську школу міста Волос (Греція), був у делегації представників українських теологічних навчальних закладів на аудієнції Вселенського Патріарха Варфоломія. Планувалась поїздка в університет Арістотеля. Водночас вчився на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету.
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Як ми повідомляли, трагедія сталася 17 березня.
Сьогодні, 25 березня в тернопільському соборі Святої Трійці відбувся чин похорону, який відправили владика Михаїл, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, о. Володимир та інше духовенство. Про це написала пресслужба Волинської єпархії Православної Церкви України.
Антон був зразковим студентом, творчим, радісним. Їздив у літню богословську школу міста Волос (Греція), був у делегації представників українських теологічних навчальних закладів на аудієнції Вселенського Патріарха Варфоломія. Планувалась поїздка в університет Арістотеля. Водночас вчився на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету.
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