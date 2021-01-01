У Володимирі-Волинському оголосили конкурс на кращий проект монументу загиблим воїнам





Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради 25-го березня, - пише "

Як зазначив начальник міського управління містобудування та архітектури Тарас Киба, за перше місце передбачено 30 тисяч гривень, за друге – 20, за третє – 10.



Прийом конкурсних заявок відбуватиметься до 16-го квітня. Результати конкурсу повинні оголосити до 1-го червня.

Подавати заявки можуть юридичні особи, фізичні особи або групи юридичних осіб/або фізичних осіб.

При розгляді проекту рішення заступниця міського голови Любов Саць запропонувала включити у склад комісії жителів громади з мистецькою освітою.



Тарас Киба зазначив, що у випадку, якщо митці будуть включені в склад комісії, вони не зможуть взяти участь в конкурсі, проте усі запропоновані проєкти пам’ятника будуть винесені на громадські обговорення, де кожен зможе висловити свою думку членам комісії.



Відтак головою комісії став перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, секретарем – Тарас Киба.

Зазначимо, що матері загибих Героїв АТО і ООС та спілка ветеранів та учасників АТО хоче, щоб пам’ятник встановили у центрі Володимира.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському планують встановити монумент воїнам, які загинули від агресії Російської Федерації. Для того, щоб вибрати кращу проектну пропозицію пам’ятника, проведуть конкурс. За кращі пропозиції передбачена нагорода.Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради 25-го березня, - пише " БУГ ".Як зазначив начальник міського управління містобудування та архітектури, за перше місце передбачено 30 тисяч гривень, за друге – 20, за третє – 10.Прийом конкурсних заявок відбуватиметься до 16-го квітня. Результати конкурсу повинні оголосити до 1-го червня.Подавати заявки можуть юридичні особи, фізичні особи або групи юридичних осіб/або фізичних осіб.При розгляді проекту рішення заступниця міського головизапропонувала включити у склад комісії жителів громади з мистецькою освітою.Тарас Киба зазначив, що у випадку, якщо митці будуть включені в склад комісії, вони не зможуть взяти участь в конкурсі, проте усі запропоновані проєкти пам’ятника будуть винесені на громадські обговорення, де кожен зможе висловити свою думку членам комісії.Відтак головою комісії став перший заступник міського голови, секретарем – Тарас Киба.Зазначимо, що матері загибих Героїв АТО і ООС та спілка ветеранів та учасників АТО хоче, щоб пам’ятник встановили у центрі Володимира.

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