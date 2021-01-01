26 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофУ п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.ЗА народними повір'ями у цей день не можна:• Заборонено ламати дерева, зрізати, рвати або топтати рослини• Не рекомендується 26 березня ходити в ліс• Не слід 26 березня пекти пиріжки з картоплею, а тим більше пригощати ними кого-небудьНА Волині 26 березня запам'ятався такими подіями:26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг26 березня 2010-го покійного нинівдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.