26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц.
У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
ЗА народними повір'ями у цей день не можна:
• Заборонено ламати дерева, зрізати, рвати або топтати рослини
• Не рекомендується 26 березня ходити в ліс
• Не слід 26 березня пекти пиріжки з картоплею, а тим більше пригощати ними кого-небудь
НА Волині 26 березня запам'ятався такими подіями:
26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».
26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.
У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.
26 березня 2010-го покійного нині Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
ЗА народними повір'ями у цей день не можна:
• Заборонено ламати дерева, зрізати, рвати або топтати рослини
• Не рекомендується 26 березня ходити в ліс
• Не слід 26 березня пекти пиріжки з картоплею, а тим більше пригощати ними кого-небудь
НА Волині 26 березня запам'ятався такими подіями:
26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».
26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.
У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.
26 березня 2010-го покійного нині Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні поховали племінника митрополита Луцького і Волинського
25 березень, 23:14
Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
25 березень, 22:21