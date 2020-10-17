В Україні змінили правила видачі номерних знаків на авто

Міністерство внутрішніх справ видало наказ, згідно з яким кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Головного сервісного центру МВС.«Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 02 березня 2021 року № 166, який набуває чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик», - йдеться у повідомленні.Як роз’яснюють у відомстві, основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.«Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області», - зазначається у повідомленні.Уточнюється, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.Таке нововведення дозволятиме оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичних витрат на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів, пояснили в установі.«У кінцевому результаті нововведення призведе до економії бюджетних коштів», - йдеться у повідомленні.