У «великому» будинку «Супернови» перший під'їзд - змурований і з вікнами. ФОТО*

ЖК «Супернова» активно продовжується будівництво «великого» будинку на 6 під’їздів. Перший під’їзд уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.



Також роботи з облаштування території та внутрішнього оздоблення під'їзду тривають у п’ятому будинку «Супернови».





Зверніть увагу, що в першому змурованому під’їзді залишилося кілька 3-кімнатних квартир за акційною ціною від 17 000 грн/м2, а також можливість відтермінування виплат. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. активно продовжується будівництво «великого» будинку на 6 під’їздів. Перший під’їзд уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.Також роботи з облаштування території та внутрішнього оздоблення під'їзду тривають у п’ятому будинку «Супернови»., що в першому змурованому під’їзді залишилося кілька 3-кімнатних квартир за акційною ціною від, а також можливість відтермінування виплат. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 543 46 93Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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