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Назвали овоч, який допоможе побороти тягу до куріння

Назвали овоч, який допоможе побороти тягу до куріння
Багато людей намагаються позбутися від такої згубної звички, як куріння, але це завдання не з легких. Німецькі фахівці кажуть, що побороти тягу до паління можна за допомогою звичайного овочу. Якого саме? Про це повідомляє Comments.ua.

Експерти рекомендують додати у свій раціон баклажан, який містить нікотинову кислоту, або вітамін РР, внаслідок чого ефективно знижують нікотинову “ломку”. Крім того, цей вітамін позитивно діє на нервову систему, позбавляючи від стресу і нервового напруження, а саме стрес найчастіше і підштовхує людей до куріння сигарет.

Німецькі фахівці говорять, що регулярне вживання цього овочу може замінити нікотиновий пластир, який використовується в нікотинозамісній терапії, в процесі припинення куріння. В той самий час баклажани не здатні принести шкоди організму, оскільки 10 г продукту містить всього 1 мікрограм (мкг) нікотину (сигарета містить від 1000 мкг нікотину).

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