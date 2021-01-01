Названо овоч, який допоможе побороти тягу до паління





Експерти рекомендують додати у свій раціон баклажан, який містить нікотинову кислоту, або вітамін РР, внаслідок чого ефективно знижують нікотинову “ломку”. Крім того, цей вітамін позитивно діє на нервову систему, позбавляючи від стресу і нервового напруження, а саме стрес найчастіше і підштовхує людей до куріння сигарет.



Німецькі фахівці говорять, що регулярне вживання цього овочу може замінити нікотиновий пластир, який використовується в нікотинозамісній терапії, в процесі припинення куріння. В той самий час баклажани не здатні принести шкоди організму, оскільки 10 г продукту містить всього 1 мікрограм (мкг) нікотину (сигарета містить від 1000 мкг нікотину).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато людей намагаються позбутися від такої згубної звички, як куріння, але це завдання не з легких. Німецькі фахівці кажуть, що побороти тягу до паління можна за допомогою звичайного овочу. Якого саме? Про це повідомляє Comments.ua Експерти рекомендують додати у свій раціон баклажан, який містить нікотинову кислоту, або вітамін РР, внаслідок чого ефективно знижують нікотинову “ломку”. Крім того, цей вітамін позитивно діє на нервову систему, позбавляючи від стресу і нервового напруження, а саме стрес найчастіше і підштовхує людей до куріння сигарет.Німецькі фахівці говорять, що регулярне вживання цього овочу може замінити нікотиновий пластир, який використовується в нікотинозамісній терапії, в процесі припинення куріння. В той самий час баклажани не здатні принести шкоди організму, оскільки 10 г продукту містить всього 1 мікрограм (мкг) нікотину (сигарета містить від 1000 мкг нікотину).

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