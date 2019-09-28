У Луцьку на ринку «Лучеськ» викрили продавця сурогатного алкоголю

Враховуючи часті звернення громадян щодо функціонування так званих «наливайок» на ринку «Лучеськ», що на проспекті Відродження, 1, інспектори муніципальної варти перевіряють можливі випадки продажу сурогату у вказаному місці.Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Так, 25 березня, на вище вказаному ринку зафіксували випадок продажу алкоголю з рук в одному з контейнерів ринку. На продавця кіоску, яка приторговувала алкоголем сумнівної якості склали протокол за порушення ч.3 ст.156 КУпАП (штраф від 6800 до 13600 грн).До слова, з початку цього року це вже 5-й протокол, який був складений працівниками департаменту муніципальної варти на ринку «Лучеськ».