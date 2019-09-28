У Луцьку на ринку «Лучеськ» викрили продавця сурогатного алкоголю
Сьогодні, 09:29
Враховуючи часті звернення громадян щодо функціонування так званих «наливайок» на ринку «Лучеськ», що на проспекті Відродження, 1, інспектори муніципальної варти перевіряють можливі випадки продажу сурогату у вказаному місці.
Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 25 березня, на вище вказаному ринку зафіксували випадок продажу алкоголю з рук в одному з контейнерів ринку. На продавця кіоску, яка приторговувала алкоголем сумнівної якості склали протокол за порушення ч.3 ст.156 КУпАП (штраф від 6800 до 13600 грн).
До слова, з початку цього року це вже 5-й протокол, який був складений працівниками департаменту муніципальної варти на ринку «Лучеськ».
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Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 25 березня, на вище вказаному ринку зафіксували випадок продажу алкоголю з рук в одному з контейнерів ринку. На продавця кіоску, яка приторговувала алкоголем сумнівної якості склали протокол за порушення ч.3 ст.156 КУпАП (штраф від 6800 до 13600 грн).
До слова, з початку цього року це вже 5-й протокол, який був складений працівниками департаменту муніципальної варти на ринку «Лучеськ».
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Коментарі 1
На 40-му вже кілька років поспіль у магазині "Юрій" продають сурогат. Не розумію чому це нікого не цікавить адже чітко видно що його продають саме там.
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