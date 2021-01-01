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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу

Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 356 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із цієї кількості у містах і районах області виявили:

• м. Луцьк – 112,
• Луцький район – 24,
• Горохівський район – 24,
• Ківерцівський район – 24,
• Рожищенський район – 7,
• м. Нововолинськ – 34,
• Володимир-Волинський район – 13,
• Іваничівський район – 9,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 31,
• Любомльський район – 9,
• Шацький район – 3,
• Старовижівський район – 5,
• Ратнівський район – 16,
• Турійський район – 7,
• Камінь-Каширський район – 12,
• Любешівський район – 15,
• Маневицький район – 9.

Усього станом на 26 березня в області зареєстрували 45 410 випадків.
Одужало – 40054 особи (за останню добу – 119).

Летальні випадки – 740 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 2, Рожищенський район - 1, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 182 230 осіб, за минулу добу - 1492 особи.

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Теги: статистика, коронавірус, Волинь
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