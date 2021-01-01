Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



• м. Луцьк – 112,

• Луцький район – 24,

• Горохівський район – 24,

• Ківерцівський район – 24,

• Рожищенський район – 7,

• м. Нововолинськ – 34,

• Володимир-Волинський район – 13,

• Іваничівський район – 9,

• Локачинський район – 2,

• Ковельський район – 31,

• Любомльський район – 9,

• Шацький район – 3,

• Старовижівський район – 5,

• Ратнівський район – 16,

• Турійський район – 7,

• Камінь-Каширський район – 12,

• Любешівський район – 15,

• Маневицький район – 9.



Усього станом на 26 березня в області зареєстрували 45 410 випадків.

Одужало – 40054 особи (за останню добу – 119).



Летальні випадки – 740 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 2, Рожищенський район - 1, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 182 230 осіб, за минулу добу - 1492 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 356 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:• м. Луцьк – 112,• Луцький район – 24,• Горохівський район – 24,• Ківерцівський район – 24,• Рожищенський район – 7,• м. Нововолинськ – 34,• Володимир-Волинський район – 13,• Іваничівський район – 9,• Локачинський район – 2,• Ковельський район – 31,• Любомльський район – 9,• Шацький район – 3,• Старовижівський район – 5,• Ратнівський район – 16,• Турійський район – 7,• Камінь-Каширський район – 12,• Любешівський район – 15,• Маневицький район – 9.Усього станом на 26 березня в області зареєстрували 45 410 випадків.Одужало – 40054 особи (за останню добу – 119).Летальні випадки – 740 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 2, Рожищенський район - 1, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 182 230 осіб, за минулу добу - 1492 особи.

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