Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:41
За минулу добу на Волині зареєстрували 356 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
• м. Луцьк – 112,
• Луцький район – 24,
• Горохівський район – 24,
• Ківерцівський район – 24,
• Рожищенський район – 7,
• м. Нововолинськ – 34,
• Володимир-Волинський район – 13,
• Іваничівський район – 9,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 31,
• Любомльський район – 9,
• Шацький район – 3,
• Старовижівський район – 5,
• Ратнівський район – 16,
• Турійський район – 7,
• Камінь-Каширський район – 12,
• Любешівський район – 15,
• Маневицький район – 9.
Усього станом на 26 березня в області зареєстрували 45 410 випадків.
Одужало – 40054 особи (за останню добу – 119).
Летальні випадки – 740 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 2, Рожищенський район - 1, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 182 230 осіб, за минулу добу - 1492 особи.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
• м. Луцьк – 112,
• Луцький район – 24,
• Горохівський район – 24,
• Ківерцівський район – 24,
• Рожищенський район – 7,
• м. Нововолинськ – 34,
• Володимир-Волинський район – 13,
• Іваничівський район – 9,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 31,
• Любомльський район – 9,
• Шацький район – 3,
• Старовижівський район – 5,
• Ратнівський район – 16,
• Турійський район – 7,
• Камінь-Каширський район – 12,
• Любешівський район – 15,
• Маневицький район – 9.
Усього станом на 26 березня в області зареєстрували 45 410 випадків.
Одужало – 40054 особи (за останню добу – 119).
Летальні випадки – 740 (за останню добу - 5: м. Луцьк – 2, Рожищенський район - 1, Любомльський район – 1, Камінь-Каширський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 182 230 осіб, за минулу добу - 1492 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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