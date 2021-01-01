Що в декларації головного комунальника Луцька
Сьогодні, 14:20
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць.
Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Миколи Осіюка - квартира в гуртожитку у Луцьку на 38,6 кв. м. Його дружина Юлія володіє квартирою в Луцьку площею 42 кв. м.
Має Осіюк автомобіль ВАЗ 2103 1975 року випуску, Юлія Семенюк кермує Opel Combo 2006 року випуску.
Заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць, його дружина - 107259 гривень.
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Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.
У власності Миколи Осіюка - квартира в гуртожитку у Луцьку на 38,6 кв. м. Його дружина Юлія володіє квартирою в Луцьку площею 42 кв. м.
Має Осіюк автомобіль ВАЗ 2103 1975 року випуску, Юлія Семенюк кермує Opel Combo 2006 року випуску.
Заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць, його дружина - 107259 гривень.
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