Що в декларації головного комунальника Луцька

Микола Осіюк заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць.



Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті



У власності Миколи Осіюка - квартира в гуртожитку у Луцьку на 38,6 кв. м. Його дружина Юлія володіє квартирою в Луцьку площею 42 кв. м.



Має Осіюк автомобіль ВАЗ 2103 1975 року випуску, Юлія Семенюк кермує Opel Combo 2006 року випуску.



Заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць, його дружина - 107259 гривень.





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