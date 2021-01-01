вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що в декларації головного комунальника Луцька

Що в декларації головного комунальника Луцька
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць.

Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Миколи Осіюка - квартира в гуртожитку у Луцьку на 38,6 кв. м. Його дружина Юлія володіє квартирою в Луцьку площею 42 кв. м.

Має Осіюк автомобіль ВАЗ 2103 1975 року випуску, Юлія Семенюк кермує Opel Combo 2006 року випуску.

Заробив у 2020 році 418 104 гривні, тобто приблизно понад 34 тисячі у місяць, його дружина - 107259 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Микола Осіюк, ЖКГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нове газове обладнання допомагає економити 15-20% газу», – фахівець АТ «Волиньгаз»
Сьогодні, 14:45
Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні у квітні–травні
Сьогодні, 14:36
Що в декларації головного комунальника Луцька
Сьогодні, 14:20
Судитимуть злодія, який з ножем і пістолетом вдерся до будинку лучанки та пограбував її
Сьогодні, 14:12
Куди піти у Луцьку на вихідних 27–28 березня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Що в декларації луцького посадовця, який відповідає за розподіл житла Що в декларації луцького посадовця, який відповідає за розподіл житла
15 березень, 18:00
Що має та чим збагатився за рік Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк Що має та чим збагатився за рік Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк
Сьогодні, 10:50
Чим багата очільниця податкової на Волині Чим багата очільниця податкової на Волині
25 березень, 15:45
Директор «Луцьких ринків» має 20 земельних ділянок, три авто і понад 2 мільйони готівкою Директор «Луцьких ринків» має 20 земельних ділянок, три авто і понад 2 мільйони готівкою
25 березень, 10:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нове газове обладнання допомагає економити 15-20% газу», – фахівець АТ «Волиньгаз»
Сьогодні, 14:45
 0
Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні у квітні–травні
Сьогодні, 14:36
 0
Що в декларації головного комунальника Луцька
Сьогодні, 14:20
 0
Судитимуть злодія, який з ножем і пістолетом вдерся до будинку лучанки та пограбував її
Сьогодні, 14:12
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 27–28 березня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8