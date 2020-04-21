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У ПЦУ пояснили, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше

У ПЦУ пояснили, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше
Різниця у даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший весняний повний місяць.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав ієрарх Православної церкви України Євстратій Зоря, відповідаючи на запитання, чому за єдиної формули розрахунку дати Великодня (а саме перша неділя після весняного повного місяця, а весняний повний місяць - це перший повний місяць після рівнодення) виникає така велика різниця у святкуванні дат.

“Різниця у даті святкуванні Великодня католиків та православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перше повнолуння», - пояснив владика.

За його словами, православні, незалежно від того, чи вони дотримуються старого чи нового календаря, дотримуються єдиної пасхалії і відраховують дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем.

«І зміни в пасхалії не відбулося. А католики та протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення і, відповідно, різниця, яка є між двома календарями тринадцять днів, впливає і на дату відрахунку рівнодення. І тому десь раз на п’ять років дати святкування збігаються, деколи різниця в святкуванні складає тиждень, а час від часу така велика різниця фактично в місяць”, - говорить Євстратій Зоря.

Цього року у християн східного обряду Великдень припадає на 2 травня. Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 4 квітня.

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Теги: ПЦУ, Великдень
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