У ПЦУ пояснили, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше





Про це в інтерв’ю



“Різниця у даті святкуванні Великодня католиків та православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перше повнолуння», - пояснив владика.



За його словами, православні, незалежно від того, чи вони дотримуються старого чи нового календаря, дотримуються єдиної пасхалії і відраховують дату Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем.



«І зміни в пасхалії не відбулося. А католики та протестанти вираховують дату від астрономічного рівнодення і, відповідно, різниця, яка є між двома календарями тринадцять днів, впливає і на дату відрахунку рівнодення. І тому десь раз на п’ять років дати святкування збігаються, деколи різниця в святкуванні складає тиждень, а час від часу така велика різниця фактично в місяць”, - говорить Євстратій Зоря.



Цього року у християн східного обряду Великдень припадає на 2 травня. Християни західного обряду святкуватимуть Великдень 4 квітня.

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