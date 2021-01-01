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Чим багатий очільник Держгеокадастру на Волині

Чим багатий очільник Держгеокадастру на Волині
Начальник ГУ Держгеоркадастру у Волинській області Володимир Боярчук у 2020 році заробив 190 321 гривню у Луцькій РДА та 10 090 гривень - у геокадастрі.

Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Володимира Боярчука - земельна ділянка в Радомишлі на 0,6 га. У 2020 році він придбав землю на 0,25 кв. м, 0,3 кв. м у Радомишлі, а також спільно з Галиною Боярчук - ділянку в Любохинах на 0,94 кв. м. Його дружина Людмила має землю на 0,9 га у Радомишлі.

Їздить очільник Держгеокадастру в області на Great Wall 2006 року випуску, вартістю 100 000 гривень.

У 2020 році Володимир Боярчук заробив 190 321 гривню у Луцькій РДА та 10 090 гривень - у геокадастрі, отримав 72565 гривень пенсії, 3000 гривень матеріальної допомоги, 4160 гривень виплати ветеранам війни до 9 травня (компенсація на проїзд). Людмила Боярчук заробила за рік 118744 гривні в управлінні соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації.

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Теги: декларація, Володимир Боярчук, Держгеокадастр
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