Чим багатий очільник Держгеокадастру на Волині

Володимир Боярчук у 2020 році заробив 190 321 гривню у Луцькій РДА та 10 090 гривень - у геокадастрі.



Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті



У власності Володимира Боярчука - земельна ділянка в Радомишлі на 0,6 га. У 2020 році він придбав землю на 0,25 кв. м, 0,3 кв. м у Радомишлі, а також спільно з Галиною Боярчук - ділянку в Любохинах на 0,94 кв. м. Його дружина Людмила має землю на 0,9 га у Радомишлі.



Їздить очільник Держгеокадастру в області на Great Wall 2006 року випуску, вартістю 100 000 гривень.



У 2020 році Володимир Боярчук заробив 190 321 гривню у Луцькій РДА та 10 090 гривень - у геокадастрі, отримав 72565 гривень пенсії, 3000 гривень матеріальної допомоги, 4160 гривень виплати ветеранам війни до 9 травня (компенсація на проїзд). Людмила Боярчук заробила за рік 118744 гривні в управлінні соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації.

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