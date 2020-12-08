Померла дівчинка з Волині, яка боролась із важкою недугою

Іринка Видрик, яка лікувалась від важкої хвороби.



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Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Іринки щодо непоправної втрати.

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