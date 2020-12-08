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Померла дівчинка з Волині, яка боролась із важкою недугою

Померла дівчинка з Волині, яка боролась із важкою недугою
Померла юна жителька Затурцівської громади Іринка Видрик, яка лікувалась від важкої хвороби.

Про це пише Район.Локачі.

Нагадаємо, що дівчинка потребувала коштів на лікування. У неї був муковісцидоз з панкреатичною недостатністю. Дівчинка не могла самостійно дихати, перебувала у реанімації.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Іринки щодо непоправної втрати.

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Теги: дівчинка, смерть, Ірина Видрик
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