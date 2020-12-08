Померла дівчинка з Волині, яка боролась із важкою недугою
Сьогодні, 10:33
Померла юна жителька Затурцівської громади Іринка Видрик, яка лікувалась від важкої хвороби.
Про це пише Район.Локачі.
Нагадаємо, що дівчинка потребувала коштів на лікування. У неї був муковісцидоз з панкреатичною недостатністю. Дівчинка не могла самостійно дихати, перебувала у реанімації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Іринки щодо непоправної втрати.
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Про це пише Район.Локачі.
Нагадаємо, що дівчинка потребувала коштів на лікування. У неї був муковісцидоз з панкреатичною недостатністю. Дівчинка не могла самостійно дихати, перебувала у реанімації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Іринки щодо непоправної втрати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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