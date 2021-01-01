Вакцини на другу дозу в області вистачить всім, – Волинська ОДА





Це питання стало предметом обговорення на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства,



Звітував перед депутатами начальник управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас. Він розповів, що в області розробили Регіональний план заходів щодо організації та проведення імунізації (вакцинації) населення Волинської області, що створений відповідно до наказу МОЗ України від 24.12.2020 №3018 «Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію СОVID-19 в Україні у 2021-2022 роках».



«Основним нашим завданням є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби не менше ніж 50% населення Волинської області. Вакциною виробництва AstraZeneca першочергово планується вакцинувати всіх працівників мобільних бригад з вакцинації, всіх медичних працівників, які працюють в закладах охорони здоров’я області, де надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу, працівників лабораторій, всіх працівників екстреної медичної допомоги. У рамках першої хвилі вакцинації вже отримали щеплення 3963 особи. 74% медиків, які побажали вакцинуватися, уже отримали першу дозу вакцини», – розповів він.



Роман Рудоквас також додав, що в рамках другого етапу запланували здійснити вакцинацію всіх працівників первинної медичної допомоги, всіх працівників інших закладів охорони здоров'я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, працівників системи громадського здоров’я, людей віком від 80 років, соціальних працівників тапрацівників соціальної сфери. Він розповів, що на Волині наразі діє 10 мобільних бригад та 24 стаціонарні пункти щеплень. Крім того, пан Рудоквас запевнив, що вакцини вистачить усім, кому потрібна буде друга доза у визначений термін.



«Ми ще не перетнули позначки використання 50% наявних вакцин. Хочу також наголосити, що серйозних побічних реакцій у тих, хто уже вакцинувався не було. І що цікаво, люди старшого віку переносять щеплення легшее», – сказав він.



Голова медичної комісії, генеральний директор КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська підтвердила слова посадовця.



«Як керівник закладу, де наразі в області вакцинувалося найбільше медиків, запевняю, що окрім невеликої гіпертермії у першу добупісля щеплення у моїх працівників ніяких реакцій не було», – сказала вона.



У результаті обговорення, члени комісії рекомендували управлінню охорони здоров’я ОДА спільно із Волинським обласним Центром громадського здоров'я посилити просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед населення області стосовно необхідності та важливості проведення вакцинації.



Нагадаємо, Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині планують вакцинувати від СОVID-19 більше половини населення.Це питання стало предметом обговорення на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, повідомляє пресслужба Волиньради.Звітував перед депутатами начальник управління охорони здоров’я ОДА. Він розповів, що в області розробили Регіональний план заходів щодо організації та проведення імунізації (вакцинації) населення Волинської області, що створений відповідно до наказу МОЗ України від 24.12.2020 №3018 «Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію СОVID-19 в Україні у 2021-2022 роках».«Основним нашим завданням є охоплення вакцинацією проти коронавірусної хвороби не менше ніж 50% населення Волинської області. Вакциною виробництва AstraZeneca першочергово планується вакцинувати всіх працівників мобільних бригад з вакцинації, всіх медичних працівників, які працюють в закладах охорони здоров’я області, де надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу, працівників лабораторій, всіх працівників екстреної медичної допомоги. У рамках першої хвилі вакцинації вже отримали щеплення 3963 особи. 74% медиків, які побажали вакцинуватися, уже отримали першу дозу вакцини», – розповів він.Роман Рудоквас також додав, що в рамках другого етапу запланували здійснити вакцинацію всіх працівників первинної медичної допомоги, всіх працівників інших закладів охорони здоров'я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, працівників системи громадського здоров’я, людей віком від 80 років, соціальних працівників тапрацівників соціальної сфери. Він розповів, що на Волині наразі діє 10 мобільних бригад та 24 стаціонарні пункти щеплень. Крім того, пан Рудоквас запевнив, що вакцини вистачить усім, кому потрібна буде друга доза у визначений термін.«Ми ще не перетнули позначки використання 50% наявних вакцин. Хочу також наголосити, що серйозних побічних реакцій у тих, хто уже вакцинувався не було. І що цікаво, люди старшого віку переносять щеплення легшее», – сказав він.Голова медичної комісії, генеральний директор КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту материнства і дитинства»підтвердила слова посадовця.«Як керівник закладу, де наразі в області вакцинувалося найбільше медиків, запевняю, що окрім невеликої гіпертермії у першу добупісля щеплення у моїх працівників ніяких реакцій не було», – сказала вона.У результаті обговорення, члени комісії рекомендували управлінню охорони здоров’я ОДА спільно із Волинським обласним Центром громадського здоров'я посилити просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед населення області стосовно необхідності та важливості проведення вакцинації.Нагадаємо, Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.

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