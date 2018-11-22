П'яний волинянин за кермом ВАЗа злетів у кювет

На Волині поліцейські виявили п'яного водія, що вчинив ДТП.Повідомляють, що до поліцейського офіцера громади Устилузької ТГ звернулись громадяни. Вони повідомили, що водій автомобіля ВАЗ-2109 з’їхав з дороги та, ймовірно, знаходиться у стані сп’яніння,- інформують на сторінці у фейсбуці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".Автопригода сталась 25 березня близько 14-ї години поблизу села Дарниця у Володимир-Волинському районі.Водій, керуючи автомобілем ВАЗ 2109, не вибрав безпечної швидкості та з’їхав у кювет. У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав, а водій від медичної допомоги відмовився.Під час спілкування з горе-керманичем правоохоронці виявили в нього ознаки сп’яніння та запропонували пройти огляд на місці, на що він погодився.Результат показав 2,73 проміле алкоголю в крові, що майже у 9 разів перевищував допустиму норму.На водія поліцейські склали два протоколи – за ст.124 (Спричинення ДТП) та за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та ст 126 ( керування ТЗ, не маючи при собі документів ( посвідчення водія, страховка, техпаспорт).