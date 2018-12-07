У Луцьку автівка збила неповнолітнього на переході
Сьогодні, 12:21
У Луцьку на вулиці Конякіна автомобіль Skoda збив неповнолітнього хлопця, який переходив дорогу на "зебрі".
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили в секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Аварія сталася зранку у п'ятницю, 26 березня. На місці працювала слідчо-оперативна група, патрульна поліція та медики.
Як розповіли у поліції, хлопця збив легковик Skoda, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. Нині він - у лікарні на обстеженні.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Фото - Громадське інтерактивне телебачення
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили в секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Аварія сталася зранку у п'ятницю, 26 березня. На місці працювала слідчо-оперативна група, патрульна поліція та медики.
Як розповіли у поліції, хлопця збив легковик Skoda, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. Нині він - у лікарні на обстеженні.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Фото - Громадське інтерактивне телебачення
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