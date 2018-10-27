У ніч на 28 березня Україна переводить годинники на літній час





Затверджено це постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року, пише



Таким чином, перехід на літній час в Україні у 2021 році відбудеться в ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Цієї ночі о 3:00 українці повинні перемістити стрілки годинників на одну годину вперед. Відповідно, через переведення годинників час на сон скоротиться на годину.



Чому двічі на рік крутять стрілки годинників



Ідею переведення часу висунув американський політик, дипломат, винахідник Бенжамін Франклін. Зробив він це у 1784 році для ефективнішого використання денного світла.



Нині сезонне переведення годинників обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня та економією електричної енергії й ресурсів.



Водночас у 21-му столітті це працює уже не так ефективно й багато країн відмовилися від сезонного переведення годинників.



Переведення годинників в Україні: спроби скасування



Україна вперше почала переводити час на годину вперед влітку 1981 року разом з іншими республіками СРСР.



Однак питання доцільності переведення годинників уже не раз порушувалося й у 2011 році було зроблено спробу його скасувати. Тоді Верховна Рада проголосувала за те, щоб залишити в Україні постійним літній час. Але населенню країни це не сподобалося.



Відколи Європарламент у 2019 році підтримав рішення про скасування переведення годинників, про це знову активно заговорили і в Україні. Так, восени 2020 року у Раді ініціювали законопроект про скасування переведення годинників. На початку березня 2021 року парламент ухвалив його в першому читанні, однак не зміг проголосувати в другому читанні й відправив на доопрацювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переведення стрілок годинників на літній час, як заведено, проходить в останню неділю березня.Затверджено це постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року, пише Уніан Таким чином, перехід на літній час в Україні у 2021 році відбудеться в ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Цієї ночі о 3:00 українці повинні перемістити стрілки годинників на одну годину вперед. Відповідно, через переведення годинників час на сон скоротиться на годину.Ідею переведення часу висунув американський політик, дипломат, винахідник Бенжамін Франклін. Зробив він це у 1784 році для ефективнішого використання денного світла.Нині сезонне переведення годинників обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня та економією електричної енергії й ресурсів.Водночас у 21-му столітті це працює уже не так ефективно й багато країн відмовилися від сезонного переведення годинників.Україна вперше почала переводити час на годину вперед влітку 1981 року разом з іншими республіками СРСР.Однак питання доцільності переведення годинників уже не раз порушувалося й у 2011 році було зроблено спробу його скасувати. Тоді Верховна Рада проголосувала за те, щоб залишити в Україні постійним літній час. Але населенню країни це не сподобалося.Відколи Європарламент у 2019 році підтримав рішення про скасування переведення годинників, про це знову активно заговорили і в Україні. Так, восени 2020 року у Раді ініціювали законопроект про скасування переведення годинників. На початку березня 2021 року парламент ухвалив його в першому читанні, однак не зміг проголосувати в другому читанні й відправив на доопрацювання.

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