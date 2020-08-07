На волинському ливарному заводі правоохоронці знищили зброю та боєприпаси

Правоохоронці Волині знищили зброю та боєприпаси відповідно до судових рішень.Утилізація небезпечних предметів відбулася учора, 25 березня, на ливарному заводі у Горохові, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці знищили 3 газових, стартових пістолети та револьвери, 8 одиниць холодної зброї, 3 пристрої кустарного виробництва, 7 стволів та обрізів.Окрім цього, утилізували понад тисячу набоїв до стрілецької зброї. Їх переплавили на господарські речі. Зброя та боєприпаси відповідно до рішень волинського суду підлягали знищенню.Поліція вкотре наголошує волинянам, що за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки законом передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, санкція статті 263 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Однак, у випадку добровільної здачі зброї в органи та підрозділи поліції громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.