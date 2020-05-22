Прикордонники із пострілами затримували двох волинян-контрабандистів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Двоє волинян безпілотником намагалися перемістити в Польщу контрабандні цигарки. Затримали чоловіків сьогодні, 26 березня, на світанку прикордонники Луцького загону.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Осіб, які саме намагалися здійснити незаконну оборудку, виявили на околиці села Красноволя Ковельського району оперативні співробітники Держприкордонслужби. Чоловіки за допомогою саморобного літального апарата планували незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби. Аби правопорушники припинили протиправну діяльність та не втекли, прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.
На місці затримання охоронці кордону виявили безпілотник, пристрій для його запуску, підготовлені до «закордонного польоту» сигарети, а також позашляховик Range Rover української реєстрації.
За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування усіх обставин здійснення правопорушення.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Осіб, які саме намагалися здійснити незаконну оборудку, виявили на околиці села Красноволя Ковельського району оперативні співробітники Держприкордонслужби. Чоловіки за допомогою саморобного літального апарата планували незаконно перемістити до Польщі тютюнові вироби. Аби правопорушники припинили протиправну діяльність та не втекли, прикордонникам довелося здійснити попереджувальні постріли вгору.
На місці затримання охоронці кордону виявили безпілотник, пристрій для його запуску, підготовлені до «закордонного польоту» сигарети, а також позашляховик Range Rover української реєстрації.
За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування усіх обставин здійснення правопорушення.
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