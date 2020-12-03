Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 11:52
Жителька Володимир-Волинської громади Марію Пилипюк вчора, 25 березня, відзначили 90-річний ювілей.
Представники міської ради завітали у село Заріччя, де нині проживає ветеран праці Марія Семенівна Пилипюк, аби привітати ювілярку, йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
За активну громадську діяльність секретар Володимир-Волинської міськради Іван Юхимюк вручив іменинниці Подяку міського голови, а також квіти.
“Бажаємо вам добра та благополуччя, родинного затишку й тепла, Божого благословення, бадьорості духу, любові та підтримки від сім’ї і ще довгих років життя!”, – зауважив секретар міської ради.
Зі свого боку ювілярка висловила велику вдячність за візит та увагу.
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Представники міської ради завітали у село Заріччя, де нині проживає ветеран праці Марія Семенівна Пилипюк, аби привітати ювілярку, йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
За активну громадську діяльність секретар Володимир-Волинської міськради Іван Юхимюк вручив іменинниці Подяку міського голови, а також квіти.
“Бажаємо вам добра та благополуччя, родинного затишку й тепла, Божого благословення, бадьорості духу, любові та підтримки від сім’ї і ще довгих років життя!”, – зауважив секретар міської ради.
Зі свого боку ювілярка висловила велику вдячність за візит та увагу.
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