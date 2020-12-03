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Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей

Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей
Жителька Володимир-Волинської громади Марію Пилипюк вчора, 25 березня, відзначили 90-річний ювілей.

Представники міської ради завітали у село Заріччя, де нині проживає ветеран праці Марія Семенівна Пилипюк, аби привітати ювілярку, йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

За активну громадську діяльність секретар Володимир-Волинської міськради Іван Юхимюк вручив іменинниці Подяку міського голови, а також квіти.

“Бажаємо вам добра та благополуччя, родинного затишку й тепла, Божого благословення, бадьорості духу, любові та підтримки від сім’ї і ще довгих років життя!”, – зауважив секретар міської ради.

Зі свого боку ювілярка висловила велику вдячність за візит та увагу.


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Теги: ювілей, волинянка, володимир-Волинська громада
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