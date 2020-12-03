Довгожителька з Волині відзначила 90-річний ювілей

Марію Пилипюк вчора, 25 березня, відзначили 90-річний ювілей.



Представники міської ради завітали у село Заріччя, де нині проживає ветеран праці Марія Семенівна Пилипюк, аби привітати ювілярку,



За активну громадську діяльність секретар Володимир-Волинської міськради Іван Юхимюк вручив іменинниці Подяку міського голови, а також квіти.



“Бажаємо вам добра та благополуччя, родинного затишку й тепла, Божого благословення, бадьорості духу, любові та підтримки від сім’ї і ще довгих років життя!”, – зауважив секретар міської ради.



Зі свого боку ювілярка висловила велику вдячність за візит та увагу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Володимир-Волинської громадивчора, 25 березня, відзначили 90-річний ювілей.Представники міської ради завітали у село Заріччя, де нині проживає ветеран праці Марія Семенівна Пилипюк, аби привітати ювілярку, йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.За активну громадську діяльність секретар Володимир-Волинської міськрадивручив іменинниці Подяку міського голови, а також квіти.“Бажаємо вам добра та благополуччя, родинного затишку й тепла, Божого благословення, бадьорості духу, любові та підтримки від сім’ї і ще довгих років життя!”, – зауважив секретар міської ради.Зі свого боку ювілярка висловила велику вдячність за візит та увагу.

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