Якою буде погода на Волині у неділю, 28 березня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 28 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла.
28 березня вшановують пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла.
28 березня вшановують пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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