Якою буде погода на Волині у неділю, 28 березня

У неділю, 28 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла.28 березня вшановують пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.