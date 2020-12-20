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Якою буде погода на Волині у неділю, 28 березня

Якою буде погода на Волині у неділю, 28 березня
У неділю, 28 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла.

28 березня вшановують пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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