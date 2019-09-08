На волинському озері спіймали двох браконьєрів, які ловили рибу сітками. ФОТО

На Ратнівщині порушники рибальства завдали збитків природі на майже 40 тисяч гривень.Про це інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.Так, 25 березня, до рибпатруля надійшло повідомлення від дільничого поліції Самарівької ТГ про грубе порушення правил рибальства на озері Оріхівське Ковельського району.Держінспектори рибохорони прибули на вказане місце і виявили двох жителів села Бородятино, яких затримала поліція.Порушники ловили рибу сітками. Один з чоловіків чотирма сітками зловив 5,5 кг риби. А інший двома сітками встиг виловити 3,4 кг. Тож зауважують, що горе- рибалки завдали шкоду, заподіяну порушенням законодавства про природно-заповідний фонд, на суму 38 262 грн.«Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки кримінального злочину, відповідальність за що передбачено ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом), на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції №2 ГУНП у Волинській області. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.