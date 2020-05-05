Поліцейські за номерами авто вичислили волинянина, який був у магазині без маски

У Нововолинську правоохоронці склали постанову на чоловіка, який перебував в магазині без маски.Про це інформує Володимир-Волинський районний відділ поліції.Так, 25 березня до чергової частини відділення поліції 1 Володимир-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік в приміщенні торгового залу, одного з магазинів міста, знаходиться без засобу індивідуального захисту, чим порушує постанову КМУ.Прибувши за викликом, працівникам поліції повідомили, на якому автомобілі з території магазину виїхав порушник.Особу цього чоловіка встановили, ним виявився житель Іваничівського району, 1974 року народження. Відносно останнього склали постанову у справі про адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.Правопорушнику доведеться сплатити штраф.Зокрема, поліцейські у межах своїх повноважень перевірятимуть документи громадян, встановлюватимуть маршрути їх слідування та здійснюватимуть контроль виконання карантинних обмежень. Той, хто порушуватиме карантинні заходи та своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, відповідатиме за це перед законом. Адже Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі.