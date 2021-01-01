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У Луцьку патрульні відшукали і оштрафували водія маршрутки, який проїхав на заборонений сигнал світлофора

У Луцьку патрульні відшукали і оштрафували водія маршрутки, який проїхав на заборонений сигнал світлофора
Небайдужі лучани надіслали відео правоохоронцям, на якому видно, як водій маршрутки №28 порушує правила дорожнього руху.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Як видно з відео, водій здійснив рух на заборонений поєднаний червоний і жовтий сигнал світлофора на перехресті вулиць Потебні та Гнідавська, чим порушив пункт 8.7.3 (є) ПДР.

Вранці 26 березня патрульні відшукали цю маршрутку. Під час спілкування з водієм, останній пояснив, що вважає це негрубим порушенням.

44-річного керманича притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Штраф – 510 гривень.


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Теги: маршрутка, Луцьк, водій, патрульні
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