У Луцьку патрульні відшукали і оштрафували водія маршрутки, який проїхав на заборонений сигнал світлофора

Небайдужі лучани надіслали відео правоохоронцям, на якому видно, як водій маршрутки №28 порушує правила дорожнього руху.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Як видно з відео, водій здійснив рух на заборонений поєднаний червоний і жовтий сигнал світлофора на перехресті вулиць Потебні та Гнідавська, чим порушив пункт 8.7.3 (є) ПДР.Вранці 26 березня патрульні відшукали цю маршрутку. Під час спілкування з водієм, останній пояснив, що вважає це негрубим порушенням.44-річного керманича притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Штраф – 510 гривень.