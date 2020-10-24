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В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: хто отримає підвищені виплати

В Україні з 1 квітня перерахують пенсії: хто отримає підвищені виплати
Пенсійний фонд від 1 квітня перерахує пенсії пенсіонерам, які працюють.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

Утім, виплати перерахують не усім. На перерахунок можуть розраховувати ті, хто вийшов на пенсію два роки тому. За даними Держстату, таких в Україні майже двох мільйонів пенсіонерів.

Перерахунок буде залежати від розміру заробітної плати, від якої нараховується пенсія. Тому сума збільшення буде визначатися індивідуально для кожного пенсіонера, що працює. Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду. 

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій. Уряд затвердив показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%.

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Теги: пенсії, перерахунок, українці
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