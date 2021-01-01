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Небайдужі лучани затримати п'яного водія, який скоїв аварію і намагався втекти

Небайдужі лучани затримати п'яного водія, який скоїв аварію і намагався втекти
У Луцьку небайдужі затримали п'яного водія.

Автопригода сталась вранці 26 березня на вулиці Дмитра Іващенка, - пише патрульна поліція Волинської області.

Заявник повідомив, що водій Opel Combo в'їхав у автомобіль Mercedes-Benz C 250 та намагається покинути місце пригоди.

Патрульні, прибувши на місце події, виявили 47-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали очевидці.

Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння керманич відмовився. Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.

На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.

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Теги: Луцьк, патрульні, водій, ДТП, небайдужі, затримання
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