Небайдужі лучани затримати п'яного водія, який скоїв аварію і намагався втекти

У Луцьку небайдужі затримали п'яного водія.Автопригода сталась вранці 26 березня на вулиці Дмитра Іващенка, - пише патрульна поліція Волинської області.Заявник повідомив, що водій Opel Combo в'їхав у автомобіль Mercedes-Benz C 250 та намагається покинути місце пригоди.Патрульні, прибувши на місце події, виявили 47-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали очевидці.Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння керманич відмовився. Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.