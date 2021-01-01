Небайдужі лучани затримати п'яного водія, який скоїв аварію і намагався втекти
Сьогодні, 13:04
У Луцьку небайдужі затримали п'яного водія.
Автопригода сталась вранці 26 березня на вулиці Дмитра Іващенка, - пише патрульна поліція Волинської області.
Заявник повідомив, що водій Opel Combo в'їхав у автомобіль Mercedes-Benz C 250 та намагається покинути місце пригоди.
Патрульні, прибувши на місце події, виявили 47-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали очевидці.
Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння керманич відмовився. Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.
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Автопригода сталась вранці 26 березня на вулиці Дмитра Іващенка, - пише патрульна поліція Волинської області.
Заявник повідомив, що водій Opel Combo в'їхав у автомобіль Mercedes-Benz C 250 та намагається покинути місце пригоди.
Патрульні, прибувши на місце події, виявили 47-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали очевидці.
Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння керманич відмовився. Документів на керування транспортним засобом у чоловіка не було.
На нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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