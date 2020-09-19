«Раніше треба було їхати в Європу, а тепер – до Луцька»: місцевий реабілітаційний центр для бійців показали всій Україні

Фото: сайт Луцької міської ради.

Луцький Центр реабілітації учасників бойових дій є унікальним, оскільки закладів такого формату є небагато в Україні. Адже послугами центру можуть скористатися не лише учасники війни, але й інші люди, які перенесли хвороби та потребують відновлення.Наразі у медзакладі також працюють із пацієнтами, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, за напрямком неврології, після інсульту тощо. Зараз починають реабілітацію для діток з інвалідністю, з розладом аутичного спектру та синдромом Дауна.Сьогодні, 26 березня у рамках програми обміну досвідом гості з різних областей України відвідали Центр реабілітації учасників бойових дій, аби ознайомитись з роботою закладу. Захід організували команда Жіночого руху «За майбутнє».Для обміну досвідом зібралися народні депутати, активістки жіночого руху партії, місцеві депутати з Волинської, Тернопільської, Харківської, Одеської, Чернігівської та Вінницької областей.Також центр відвідали представники місцевої влади. Луцький міський головарозповів гостям, що Центр реабілітації учасників бойових дій розпочав роботу у жовтні 2019 року. На момент відкриття у закладі працювало 13 працівників, наразі штат складається із 28 людей, серед яких 7 лікарів.Мер зауважив, що міська рада розробляла проєктно-кошторисну документацію та виділила на будівництво центру вісім мільйонів гривень. На його думку, медичний заклад працює дуже активно.«Реабілітаційний центр зарекомендував себе дуже успішно. Щодня його відвідує до 150 пацієнтів. До того ж, відвідують не тільки учасники бойових дій, але й люди, які потрапляють сюди за направленням сімейного лікаря. Основний акцент роблять на реабілітацію опорно-рухового апарату і на реабілітацію по напрямкам неврології. Також у центрі застосовують дуже багато методів інноваційного лікування», - каже Ігор Поліщук.Лідерка Жіночого руху «За майбутнє»повідомила, що саме зараз будуть активно працювати з проєктами рішень зі створення таких реабілітаційних центрів по всій Україні, адже проблема браку таких закладів стоїть дуже гостро. Вона зазначила, що Центр реабілітації учасників бойових дій у Луцьку – заклад європейського рівня.«Ще зовсім недавно для того, щоб побачити кращий досвід реабілітації, потрібно було їхати до Європи. Сьогодні ми можемо відвідувати Луцьк і переймати найкращий досвід. У рамках нашої поїздки ми будемо бачити, без перебільшення скажу, унікальний реабілітаційний центр. Він повністю адаптований під людей з різними формами інвалідності. Такий комплексний підхід мене вразив», - поділилася Ірина Суслова.Директор КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»пригадав, що потреба створити такий заклад у Луцьку виникла ще на початку 2015 року. Він говорить, що коли центр відкрився, вони одразу відчули, що є велика потреба у таких послугах.«Зрозумівши, що послуга вкрай необхідна, ми забов’язані надавати допомогу не тільки учасникам бойових дій, але й іншим громадянам, які цього потребують. На жаль, є невелика черга. Деколи люди чекають тиждень-два. Лише для бійців АТО черги немає. Ми намагаємось зробити цю послугу пріоритетною», - розповідає Ігор Гнетньов.Цікаво, що черга присутня при тому, що послуги ніяк не рекламують.Детальніше про методи лікування розповіли спеціалісти Центру реабілітації учасників бойових дій: психолог, завідувач відділення «Центр реабілітації УБД», ерготерапевтта фізичний терапевтОпісля цього гостям провели оглядово-ознайомчу екскурсію Центром реабілітації учасників бойових дій.До слова, завтра, 27 березня, учасники обміну побувають у Волинському обласному перинатальному центрі.