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На Волині закривають новостворену гімназію: у які школи переведуть учнів. ВІДЕО

На Волині закривають новостворену гімназію: у які школи переведуть учнів. ВІДЕО
Школа у селі Іванчиці Луцької тергромади працюватиме до 1 липня. З нового навчального року її закриють.

Про це розповіла "Суспільному" начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.

Нині у школі навчається 23 учні. У минулому навчальному році не було набору до першого класу, — каже директорка Іванчицівської гімназії № 33 Тетяна Туревич. У навчальному закладі працюють 8 вчителів та троє техпрацівників. Чотири педагоги не пенсійного віку можуть залишитися без роботи.

Обидва корпуси комунального закладу загальної середньої освіти "Іванчицівська гімназія № 33" побудовані у 70-му році минулого століття. У приміщеннях - пічне опалення. Тут вісім навчальних кабінетів, їдальня та туалет.

Керівниця управління освіти Луцької тергромади Зіновія Лещенко каже: ця школа не відповідає вимогам сучасного освітнього процесу.

Після закриття Іванчицівської школи, учнів планують перевести у Рокинівську гімназію. Нині тут навчається 218 учнів із селища Рокині та навколишніх сіл. Загалом заклад розрахований на 300 учнів, — розповів завуч Вадим Корнелюк.

Відстань від Іванчиць до Рокинь — 15 кілометрів. Хоча дітей з нового навчального року сюди возитиме шкільний автобус, проте частина батьків вирішили, що до школи у сусідньому селі Уляники, яка за 2 кілометри від Іванчиць, дітям буде добиратися простіше.

Школи у селах Копачівка та Уляники розташовані ближче до Іванчиць, ніж Рокінівський ліцей. Переведення дітей до Рокинь не є примусовим. Де навчатимуться школярі – вирішуватимуть у родинах.





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Теги: закриття, гімназія, Іванчиці
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