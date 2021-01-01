На Волині закривають новостворену гімназію: у які школи переведуть учнів. ВІДЕО

тергромади працюватиме до 1 липня. З нового навчального року її закриють.



Про це розповіла Зіновія Лещенко.



Нині у школі навчається 23 учні. У минулому навчальному році не було набору до першого класу, — каже директорка Іванчицівської гімназії № 33 Тетяна Туревич. У навчальному закладі працюють 8 вчителів та троє техпрацівників. Чотири педагоги не пенсійного віку можуть залишитися без роботи.



Обидва корпуси комунального закладу загальної середньої освіти "Іванчицівська гімназія № 33" побудовані у 70-му році минулого століття. У приміщеннях - пічне опалення. Тут вісім навчальних кабінетів, їдальня та туалет.



Керівниця управління освіти Луцької тергромади Зіновія Лещенко каже: ця школа не відповідає вимогам сучасного освітнього процесу.



Після закриття Іванчицівської школи, учнів планують перевести у Рокинівську гімназію. Нині тут навчається 218 учнів із селища Рокині та навколишніх сіл. Загалом заклад розрахований на 300 учнів, — розповів завуч Вадим Корнелюк.



Відстань від Іванчиць до Рокинь — 15 кілометрів. Хоча дітей з нового навчального року сюди возитиме шкільний автобус, проте частина батьків вирішили, що до школи у сусідньому селі Уляники, яка за 2 кілометри від Іванчиць, дітям буде добиратися простіше.



Школи у селах Копачівка та Уляники розташовані ближче до Іванчиць, ніж Рокінівський ліцей. Переведення дітей до Рокинь не є примусовим. Де навчатимуться школярі – вирішуватимуть у родинах.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школа у селі Іванчиці Луцької. З нового навчального року її закриють.Про це розповіла "Суспільному" начальниця міського управління освітиНині у школі навчається 23 учні. У минулому навчальному році не було набору до першого класу, — каже директорка Іванчицівської гімназії № 33. У навчальному закладі працюють 8 вчителів та троє техпрацівників. Чотири педагоги не пенсійного віку можуть залишитися без роботи.Обидва корпуси комунального закладу загальної середньої освіти "Іванчицівська гімназія № 33" побудовані у 70-му році минулого століття. У приміщеннях - пічне опалення. Тут вісім навчальних кабінетів, їдальня та туалет.Керівниця управління освіти Луцької тергромади Зіновія Лещенко каже: ця школа не відповідає вимогам сучасного освітнього процесу.Після закриття Іванчицівської школи, учнів планують перевести у Рокинівську гімназію. Нині тут навчається 218 учнів із селища Рокині та навколишніх сіл. Загалом заклад розрахований на 300 учнів, — розповів завучВідстань від Іванчиць до Рокинь — 15 кілометрів. Хоча дітей з нового навчального року сюди возитиме шкільний автобус, проте частина батьків вирішили, що до школи у сусідньому селі Уляники, яка за 2 кілометри від Іванчиць, дітям буде добиратися простіше.Школи у селах Копачівка та Уляники розташовані ближче до Іванчиць, ніж Рокінівський ліцей. Переведення дітей до Рокинь не є примусовим. Де навчатимуться школярі – вирішуватимуть у родинах.

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