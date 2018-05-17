Що нажила і скільки заробила директорка луцького ЦНАПу торік

Лариса Карп'як у 2020 році заробила 356 968 гривень, тобто приблизно 30 тисяч у місяць.



Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті



У власності Лариси Карп'як - 2 га землі в Рачині Рожищенського району, у спільній власності - 0,092 га землі в Іваничах. Її чоловік Василь володіє квартирою в Луцьку на 48,5 кв. м та гаражем, землею на 2 га в Рачині. У 2020 році директорка ЦНАПу придбала квартиру в Липинах на 42,3 кв. м, вартістю 645 тисяч гривень.



Жінка не задекларувала транспортних засобів. Василь Карп'як кермує Volkswagen Golf 2002 року випуску.



У 2020 році Лариса Карп'як заробила 356 968 гривень, тобто приблизно 30 тисяч у місяць, отримала 1725 гривень від надання майна в оренду, а також кредит на 160 тисяч від фонду підтримки будівництва на селі. Її чоловік за рік отримав 100099 гривень пенсії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор ЦНАПу у Луцькуу 2020 році заробила 356 968 гривень, тобто приблизно 30 тисяч у місяць.Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК У власності Лариси Карп'як - 2 га землі в Рачині Рожищенського району, у спільній власності - 0,092 га землі в Іваничах. Її чоловікволодіє квартирою в Луцьку на 48,5 кв. м та гаражем, землею на 2 га в Рачині. У 2020 році директорка ЦНАПу придбала квартиру в Липинах на 42,3 кв. м, вартістю 645 тисяч гривень.Жінка не задекларувала транспортних засобів. Василь Карп'як кермує Volkswagen Golf 2002 року випуску.У 2020 році Лариса Карп'як заробила 356 968 гривень, тобто приблизно 30 тисяч у місяць, отримала 1725 гривень від надання майна в оренду, а також кредит на 160 тисяч від фонду підтримки будівництва на селі. Її чоловік за рік отримав 100099 гривень пенсії.

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