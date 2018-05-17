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Що нажила і скільки заробила директорка луцького ЦНАПу торік

Що нажила і скільки заробила директорка луцького ЦНАПу торік
Директор ЦНАПу у Луцьку Лариса Карп'як у 2020 році заробила 356 968 гривень, тобто приблизно 30 тисяч у місяць.

Про це йдеться в електронній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Лариси Карп'як - 2 га землі в Рачині Рожищенського району, у спільній власності - 0,092 га землі в Іваничах. Її чоловік Василь володіє квартирою в Луцьку на 48,5 кв. м та гаражем, землею на 2 га в Рачині. У 2020 році директорка ЦНАПу придбала квартиру в Липинах на 42,3 кв. м, вартістю 645 тисяч гривень.

Жінка не задекларувала транспортних засобів. Василь Карп'як кермує Volkswagen Golf 2002 року випуску.

У 2020 році Лариса Карп'як заробила 356 968 гривень, тобто приблизно 30 тисяч у місяць, отримала 1725 гривень від надання майна в оренду, а також кредит на 160 тисяч від фонду підтримки будівництва на селі. Її чоловік за рік отримав 100099 гривень пенсії.


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Теги: декларація, Лариса Карп'як, ЦНАП
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