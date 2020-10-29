Для волинських громад придбають нові шкільні автобуси
Сьогодні, 13:52
На умовах співфінансування державного бюджету та місцевих бюджетів для навчальних закладів Волині планують придбати шкільні автобуси.
Про це стало відомо під час засідання комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 березня, йдеться на сайті облради.
Як зазначив директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк, до обласного бюджету з державного бюджету грудні 2020 року виділили додатково 18 млн 376 тис. грн освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.
Крім того, станом на 1 січня 2021 року на рахунках обласного бюджету утворилися залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 454 тис. грн на придбання шкільних автобусів.
«Придбання шкільних автобусів здійснюється шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. З метою забезпечення такого співфінансування, з місцевих бюджетів області обласному бюджету виділені інші субвенції у загальній сумі 1 млн 480 тис. грн, в тому числі - з бюджету Рожищенської міської територіальної громади в сумі 610 тис. грн, з Нововолинської міської територіальної громади в сумі 570 тис. грн, з Затурцівської сільської територіальної громади в сумі 300 тис. грн», - повідомив Ігор Никитюк.
Загалом надійшли документи від 27 громад на придбання 31 шкільного автобуса. За словами заступника начальника управління освіти Волинської ОДА Тетяни Соломіної, є певні умови для закладів, куди громади вважають за потрібне придбати автобус.
«Претендувати можуть, найперше, опорні заклади або ті заклади, які доєднують філії і їм треба реорганізувати свою мережу, а також ті, ступінь яких був понижений або буде понижений і яким треба організувати довезення дітей. В придбанні автобусів, пріоритет надається тим закладам, яким потрібно довозити учнів з особливими освітніми потребами», - підкреслила Тетяна Соломіна.
Загалом автопарк шкільних автобусів складає 233 одиниці. До слова, минулого року придбали 15 шкільних автобусів.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час засідання комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 березня, йдеться на сайті облради.
Як зазначив директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк, до обласного бюджету з державного бюджету грудні 2020 року виділили додатково 18 млн 376 тис. грн освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.
Крім того, станом на 1 січня 2021 року на рахунках обласного бюджету утворилися залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 454 тис. грн на придбання шкільних автобусів.
«Придбання шкільних автобусів здійснюється шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. З метою забезпечення такого співфінансування, з місцевих бюджетів області обласному бюджету виділені інші субвенції у загальній сумі 1 млн 480 тис. грн, в тому числі - з бюджету Рожищенської міської територіальної громади в сумі 610 тис. грн, з Нововолинської міської територіальної громади в сумі 570 тис. грн, з Затурцівської сільської територіальної громади в сумі 300 тис. грн», - повідомив Ігор Никитюк.
Загалом надійшли документи від 27 громад на придбання 31 шкільного автобуса. За словами заступника начальника управління освіти Волинської ОДА Тетяни Соломіної, є певні умови для закладів, куди громади вважають за потрібне придбати автобус.
«Претендувати можуть, найперше, опорні заклади або ті заклади, які доєднують філії і їм треба реорганізувати свою мережу, а також ті, ступінь яких був понижений або буде понижений і яким треба організувати довезення дітей. В придбанні автобусів, пріоритет надається тим закладам, яким потрібно довозити учнів з особливими освітніми потребами», - підкреслила Тетяна Соломіна.
Загалом автопарк шкільних автобусів складає 233 одиниці. До слова, минулого року придбали 15 шкільних автобусів.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судитимуть злодія, який з ножем і пістолетом вдерся до будинку лучанки та пограбував її
Сьогодні, 14:12
Куди піти у Луцьку на вихідних 27–28 березня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Для волинських громад придбають нові шкільні автобуси
Сьогодні, 13:52
Волинянин підробляв документи, аби продати деревину
Сьогодні, 13:38