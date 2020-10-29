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Для волинських громад придбають нові шкільні автобуси

Для волинських громад придбають нові шкільні автобуси
На умовах співфінансування державного бюджету та місцевих бюджетів для навчальних закладів Волині планують придбати шкільні автобуси.

Про це стало відомо під час засідання комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики 25 березня, йдеться на сайті облради.

Як зазначив директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк, до обласного бюджету з державного бюджету грудні 2020 року виділили додатково 18 млн 376 тис. грн освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

Крім того, станом на 1 січня 2021 року на рахунках обласного бюджету утворилися залишки освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 454 тис. грн на придбання шкільних автобусів.

«Придбання шкільних автобусів здійснюється шляхом централізованої закупівлі на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. З метою забезпечення такого співфінансування, з місцевих бюджетів області обласному бюджету виділені інші субвенції у загальній сумі 1 млн 480 тис. грн, в тому числі - з бюджету Рожищенської міської територіальної громади в сумі 610 тис. грн, з Нововолинської міської територіальної громади в сумі 570 тис. грн, з Затурцівської сільської територіальної громади в сумі 300 тис. грн», - повідомив Ігор Никитюк.

Загалом надійшли документи від 27 громад на придбання 31 шкільного автобуса. За словами заступника начальника управління освіти Волинської ОДА Тетяни Соломіної, є певні умови для закладів, куди громади вважають за потрібне придбати автобус.

«Претендувати можуть, найперше, опорні заклади або ті заклади, які доєднують філії і їм треба реорганізувати свою мережу, а також ті, ступінь яких був понижений або буде понижений і яким треба організувати довезення дітей. В придбанні автобусів, пріоритет надається тим закладам, яким потрібно довозити учнів з особливими освітніми потребами», - підкреслила Тетяна Соломіна.

Загалом автопарк шкільних автобусів складає 233 одиниці. До слова, минулого року придбали 15 шкільних автобусів.

Фото - ілюстративне

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Теги: заклади освіти, Волинь, шкільні автобуси
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