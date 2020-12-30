Судитимуть злодія, який з ножем і пістолетом вдерся до будинку лучанки та пограбував її

Волинянина судитимуть за розбійПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Раніше неодноразово судимого чоловіка обвинувачують у тому, що вночі 04 лютого 2021 року він проник до приватного будинку у Луцьку та, погрожуючи 53-річній господині ножем і пістолетом, заволодів грошовими коштами в сумі майже 36 тисяч гривень.Завдяки злагодженим діям правоохоронців його затримали невдовзі після скоєння цього злочину, нині він перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 187 КК України за розбій, поєднаний із проникненням у житло, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та конфіскацією майна.