Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні у квітні–травні





Про це в бліцінтерв'ю Леонід Горбань.



Чому в березні не дочекалися справжньої весни?



Березневий холод спровокований снігом, який ще не розтав. Сонячне тепло йде тільки на те, щоб він танув, і на відмерзання землі, а на нагрівання повітря вже не вистачає. На нічних температурах теж пелена холодного повітря.



Але танення снігу закінчується в перший тиждень квітня, а до 31 березня денна температура по Україні буде триматися на рівні 11-13 градусів тепла. Дощ можливий 28-30 березня, якраз тоді має підійти ще один циклон.



Якої погоди чекати у квітні?



Перший тиждень квітня буде більш-менш прохолодним. Вдень температура повітря підвищиться до 13-15 градусів, а до 9-10 квітня просунеться ще десь до 16-17 градусів. Правда, через день буде різке похолодання і денна температура дійде до 8-10 градусів. Нічна в цей період буде опускатися до 3-4 тепла.



Після 12-го квітня розпочнеться повільне підвищення і до 19-20 числа повітря прогріється до 18-20 градусів. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень аж до Великодня. Можливі також дощі й вітер.



Першого квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа пройдуть більш рясні дощі, 15-16 нас чекають ще сильніші опади, і 21-22 квітня дощі поновляться.



Якою буде погода на Великдень (2 травня)?



У другій половині дня пройде невеликий дощ. Температура повітря в першу десятиденку травня буде триматися на рівні 19-21 градусів тепла. Так триватиме до 13 травня. Потім різко потеплішає і вже до 18-19 травня дійде до 22-24 градусів.



До кінця місяця додасться ще 3-4 градуси – загалом буде близько 25-27 тепла. 8-9 травня можливий дощ, а ось після 22 числа дощу вже не передбачається.



Але хоч би якого числа не відзначався Великдень, на 5-й, 17-й і 33-й день після нього завжди йдуть хвилі похолодання.



До кінця травня прогнозують близько 25-27 тепла.



Червень не буде спекотним



Літо буде цілком нормальним. Червень у центрі України буде прохолодним, з 6 до 12 числа можливе різке підвищення температури, а ось після 12-го вона опуститься до 22-25 градусів. Така погода буде триматися до кінця червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже з понеділка, 29 березня, в Україні істотно потеплішає. І хоч в останні дні місяця подекуди можуть бути дощі, температура повітря прогріється до +13 градусів. Ближче до середини квітня прогнозують до 18-20 градусів, потім температура продовжить підвищуватися. Водночас в окремі дні очікують сильні дощі.Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів український народний синоптикБерезневий холод спровокований снігом, який ще не розтав. Сонячне тепло йде тільки на те, щоб він танув, і на відмерзання землі, а на нагрівання повітря вже не вистачає. На нічних температурах теж пелена холодного повітря.Але танення снігу закінчується в перший тиждень квітня, а до 31 березня денна температура по Україні буде триматися на рівні 11-13 градусів тепла. Дощ можливий 28-30 березня, якраз тоді має підійти ще один циклон.Перший тиждень квітня буде більш-менш прохолодним. Вдень температура повітря підвищиться до 13-15 градусів, а до 9-10 квітня просунеться ще десь до 16-17 градусів. Правда, через день буде різке похолодання і денна температура дійде до 8-10 градусів. Нічна в цей період буде опускатися до 3-4 тепла.Після 12-го квітня розпочнеться повільне підвищення і до 19-20 числа повітря прогріється до 18-20 градусів. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень аж до Великодня. Можливі також дощі й вітер.Першого квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа пройдуть більш рясні дощі, 15-16 нас чекають ще сильніші опади, і 21-22 квітня дощі поновляться.У другій половині дня пройде невеликий дощ. Температура повітря в першу десятиденку травня буде триматися на рівні 19-21 градусів тепла. Так триватиме до 13 травня. Потім різко потеплішає і вже до 18-19 травня дійде до 22-24 градусів.До кінця місяця додасться ще 3-4 градуси – загалом буде близько 25-27 тепла. 8-9 травня можливий дощ, а ось після 22 числа дощу вже не передбачається.Але хоч би якого числа не відзначався Великдень, на 5-й, 17-й і 33-й день після нього завжди йдуть хвилі похолодання.До кінця травня прогнозують близько 25-27 тепла.Літо буде цілком нормальним. Червень у центрі України буде прохолодним, з 6 до 12 числа можливе різке підвищення температури, а ось після 12-го вона опуститься до 22-25 градусів. Така погода буде триматися до кінця червня.

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