«Нове газове обладнання допомагає економити 15-20% газу», – фахівець АТ «Волиньгаз»





Про це під час вебінару Анатолій Токарчук, повідомляє пресслужба «Волиньгазу»



«Старі котли, водонагрівачі мають низький коефіцієнт корисної дії, відповідно нижчу ефективність. До прикладу, в котлах старої модифікації ККД близько 80%, а в нових моделях – 92 - 98%. Тобто, сучасні котли значно економніше споживають газ», – зауважив фахівець газорозподільної компанії.



АТ «Волиньгаз» щотижнево проводить вебінари для споживачів природного газу на сторінці у соцмережі Facebook. Кожен, хто зараз або ж у майбутньому хоче зробити своє помешкання теплішим, затишнішим та енергоощадним може почути корисну інформацію від експертів та отримати відповіді на будь-які питання.



Днями начальник відділу капітального будівництва Андрій Самарук та начальник проєктно-кошторисного відділу «Волиньгазу» Анатолій Токарчук розповіли про реконструкцію системи газопостачання.



На Волині газифікація розпочалась 1960-х роках. За понад пів століття обладнання, газопроводи вичерпали свій ресурс і потребують оновлення та заміни. Реконструкція системи газопостачання – це і є заміна котлів, водонагрівачів, лічильників, перенесення газового обладнання в інше приміщення, винесення лічильників на фасад будівлі, перенесення мереж підземних газопроводів.



Із чого почати реконструкцію системи газопостачання? Насамперед споживачеві потрібно звернутися до найближчого Клієнтського простору 104.ua (вони є в 11 найбільших містах і селищах Волині). Адреси вказані на



Далі документи розгляне технічна рада АТ «Волиньгаз» і прийме рішення стосовно видачі технічних умов або внесення змін. Після технічної ради фахівці сформують для споживача комерційну пропозицію вартості проєктних робіт і погодження на реконструкцію.



Коли всі ці документи будуть готові, менеджер клієнтського простору повідомить споживача про оплату послуг. Після оплати технічні умови передадуть до проєктного відділу для розробки проєктної документації. Проєктант виїде на об’єкт для обстеження, щоб визначити де буде знаходитись газове обладнання, газопровід, лічильник тощо. Розташування газового обладнання, газопроводів регламентують чинні державні будівельні норми.



Після обговорення та обстеження фахівці ознайомлять споживача із проєктним рішенням. Якщо клієнт із ним згоден – повинен поставити на документі свій підпис. Далі фахівці розробляють проєкт, створюють для нього кошторис і передають в монтажну дільницю відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз».



«Усі будівельно-монтажні роботи відбуваються тільки на основі проєктно-кошторисної документації. У ній зазначено довжину труб, діаметри та інші важливі технічні параметри. Переважно реконструкцію будують зі сталевих труб. Після будівництва газопроводу ми формуємо виконавчо-технічну документацію. Всю інформацію, яка нам потрібна для цього узгоджуємо зі споживачем. Зокрема, це акти на димові та вентиляційні канали, акт монтажу котла, договір наобслуговування та ін. Після формування виконавчо-технічної документації наші фахівці обстежують газопроводи на герметичність, перевіряють усі етапи робіт та здійснюють пуск газу», – зауважив начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Андрій Самарук.



Віднедавна компанія «Волиньгаз» продає газове обладнання: котли, водонагрівачі, лічильники, сигналізатори газу, смарт-модеми для дистанційної передачі даних лічильника газу. Ознайомитись із асортиментом можна на сайті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове газове обладнання допомагає економити 15-20% природного газу.Про це під час вебінару «Реконструкція системи газопостачання від «А» до «Я»» розповів начальник проєктно-кошторисного відділу АТ «Волиньгаз», повідомляє пресслужба «Волиньгазу»«Старі котли, водонагрівачі мають низький коефіцієнт корисної дії, відповідно нижчу ефективність. До прикладу, в котлах старої модифікації ККД близько 80%, а в нових моделях – 92 - 98%. Тобто, сучасні котли значно економніше споживають газ», – зауважив фахівець газорозподільної компанії.АТ «Волиньгаз» щотижнево проводить вебінари для споживачів природного газу на сторінці у соцмережі Facebook. Кожен, хто зараз або ж у майбутньому хоче зробити своє помешкання теплішим, затишнішим та енергоощадним може почути корисну інформацію від експертів та отримати відповіді на будь-які питання.Днями начальник відділу капітального будівництвата начальник проєктно-кошторисного відділу «Волиньгазу» Анатолій Токарчук розповіли про реконструкцію системи газопостачання.На Волині газифікація розпочалась 1960-х роках. За понад пів століття обладнання, газопроводи вичерпали свій ресурс і потребують оновлення та заміни. Реконструкція системи газопостачання – це і є заміна котлів, водонагрівачів, лічильників, перенесення газового обладнання в інше приміщення, винесення лічильників на фасад будівлі, перенесення мереж підземних газопроводів.Із чого почати реконструкцію системи газопостачання? Насамперед споживачеві потрібно звернутися до найближчого Клієнтського простору 104.ua (вони є в 11 найбільших містах і селищах Волині). Адреси вказані на сайті компанії. Там персональний менеджер допоможе підібрати газове обладнання, підготувати пакет документів та заяву на реконструкцію.Далі документи розгляне технічна рада АТ «Волиньгаз» і прийме рішення стосовно видачі технічних умов або внесення змін. Після технічної ради фахівці сформують для споживача комерційну пропозицію вартості проєктних робіт і погодження на реконструкцію.Коли всі ці документи будуть готові, менеджер клієнтського простору повідомить споживача про оплату послуг. Після оплати технічні умови передадуть до проєктного відділу для розробки проєктної документації. Проєктант виїде на об’єкт для обстеження, щоб визначити де буде знаходитись газове обладнання, газопровід, лічильник тощо. Розташування газового обладнання, газопроводів регламентують чинні державні будівельні норми.Після обговорення та обстеження фахівці ознайомлять споживача із проєктним рішенням. Якщо клієнт із ним згоден – повинен поставити на документі свій підпис. Далі фахівці розробляють проєкт, створюють для нього кошторис і передають в монтажну дільницю відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз».«Усі будівельно-монтажні роботи відбуваються тільки на основі проєктно-кошторисної документації. У ній зазначено довжину труб, діаметри та інші важливі технічні параметри. Переважно реконструкцію будують зі сталевих труб. Після будівництва газопроводу ми формуємо виконавчо-технічну документацію. Всю інформацію, яка нам потрібна для цього узгоджуємо зі споживачем. Зокрема, це акти на димові та вентиляційні канали, акт монтажу котла, договір наобслуговування та ін. Після формування виконавчо-технічної документації наші фахівці обстежують газопроводи на герметичність, перевіряють усі етапи робіт та здійснюють пуск газу», – зауважив начальник відділу капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Андрій Самарук.Віднедавна компанія «Волиньгаз» продає газове обладнання: котли, водонагрівачі, лічильники, сигналізатори газу, смарт-модеми для дистанційної передачі даних лічильника газу. Ознайомитись із асортиментом можна на сайті https://market.104.ua/ . Важливо, що усе обладнання компанія обслуговує. Якщо вам потрібно підібрати газове обладнання відповідно до особливостей вашої оселі – звертайтесь у Клієнтський простір 104.ua. Там нададуть відповіді на усі запитання та підкажуть, як заощадити на купівлі обладнання.

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