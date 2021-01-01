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На Волині триває місячник безпечного користування газом

На Волині триває місячник безпечного користування газом
Із 15 березня по 15 квітня 2021 року на Волині триває місячник безпечного користування газом

У рамках цього заходу компанія «Волиньгаз» разом із Волинською бібліотекою для юнацтва організовують квест «Просто про газ» – в інтерактивній формі навчають як безпечно використовувати газ у побуті. Про це повідомили на сторінці АТ «Волиньгаз» у Facebook

«Запрошуємо на квест «Просто про газ»! Незабутню прогулянку вулицями Луцька, гарний настрій та приємні сюрпризи гарантуємо» – пишуть організатори.

Для участі заповніть коротку форму: https://bit.ly/3coIQZu

Максимальна кількість учасників у команді – три.

Дата: 31 березня

Час: 12:00

Місце зустрічі: Волинська обласна бібліотека для юнацтва

Що потрібно для участі: смартфон

Організатори заходу: АТ «Волиньгаз» спільно з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва

Деталі за тел. 0682011209, Юлія

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Теги: Волиньгаз, квест
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