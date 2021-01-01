На Волині триває місячник безпечного користування газом





У рамках цього заходу компанія «Волиньгаз» разом із Волинською бібліотекою для юнацтва організовують квест «Просто про газ» – в інтерактивній формі навчають як безпечно використовувати газ у побуті. Про це повідомили на сторінці АТ «Волиньгаз» у



«Запрошуємо на квест «Просто про газ»! Незабутню прогулянку вулицями Луцька, гарний настрій та приємні сюрпризи гарантуємо» – пишуть організатори.



Для участі заповніть коротку форму:



Максимальна кількість учасників у команді – три.



Дата: 31 березня



Час: 12:00



Місце зустрічі: Волинська обласна бібліотека для юнацтва



Що потрібно для участі: смартфон



Організатори заходу: АТ «Волиньгаз» спільно з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва



Деталі за тел. 0682011209, Юлія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 15 березня по 15 квітня 2021 року на Волині триває місячник безпечного користування газомУ рамках цього заходу компанія «Волиньгаз» разом із Волинською бібліотекою для юнацтва організовують квест «Просто про газ» – в інтерактивній формі навчають як безпечно використовувати газ у побуті. Про це повідомили на сторінці АТ «Волиньгаз» у Facebook «Запрошуємо на квест «Просто про газ»! Незабутню прогулянку вулицями Луцька, гарний настрій та приємні сюрпризи гарантуємо» – пишуть організатори.Для участі заповніть коротку форму: https://bit.ly/3coIQZu Максимальна кількість учасників у команді – три.Дата: 31 березняЧас: 12:00Місце зустрічі: Волинська обласна бібліотека для юнацтваЩо потрібно для участі: смартфонОрганізатори заходу: АТ «Волиньгаз» спільно з Волинською обласною бібліотекою для юнацтваДеталі за тел. 0682011209, Юлія

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