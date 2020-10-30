П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України

Днями рідні п’ятьох волинян, які загинули на Сході України, отримали відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України – нагрудний знак «За доблесну службу» (посмертно).Про це інформують у пресслужбі Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.Тож відзнаки отримали бійці батальйону «Донбас»:(2 травня 2015 року під час виконання службово-бойового завдання на околиці с.Широкине Донецької області отримав вогнепальне поранення унаслідок пострілу зі снайперської гвинтівки сепаратистів. Помер у лікарні Маріуполя);(загинув 29 серпня 2014 року від кулі снайпера у Червоносільському районі Донецької області, коли намагався полагодити один із автотранспортних засобів);(загинув 29 серпня 2014 року під час виконання службово-бойового завдання поблизу Іловайська на Донеччині група, до якої входив Андрій потрапила у засідку сепаратистів. Загинув від поранення, яке отримав унаслідок бою);(загинув 23 серпня 2014 року під час запеклих боїв за Іловайськ).Також нагородили посмертно(боєць батальйону імені генерала Кульчицького). Загинув 5 січня 2015 року під час здійснення ротації в зоні АТО, унаслідок зіткнення автомобіля КРаЗ та автобуса «Богдан» поблизу міста Артемівськ Донецької області.Нагороди напередодні Дня Національної гвардії України батькам та рідним Героїв-волинян вручили особисто побратими загиблих, військовослужбовці військової частини 1141 НГУ.