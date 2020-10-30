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П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України

П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України
Днями рідні п’ятьох волинян, які загинули на Сході України, отримали відомчі заохочувальні відзнаки Національної гвардії України – нагрудний знак «За доблесну службу» (посмертно).

Про це інформують у пресслужбі Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

Тож відзнаки отримали бійці батальйону «Донбас»:

- Іван Сотнік (2 травня 2015 року під час виконання службово-бойового завдання на околиці с.Широкине Донецької області отримав вогнепальне поранення унаслідок пострілу зі снайперської гвинтівки сепаратистів. Помер у лікарні Маріуполя);

- Іван Ганя (загинув 29 серпня 2014 року від кулі снайпера у Червоносільському районі Донецької області, коли намагався полагодити один із автотранспортних засобів);

- Андрій Шевчук (загинув 29 серпня 2014 року під час виконання службово-бойового завдання поблизу Іловайська на Донеччині група, до якої входив Андрій потрапила у засідку сепаратистів. Загинув від поранення, яке отримав унаслідок бою);

- Володимир Пушкарук (загинув 23 серпня 2014 року під час запеклих боїв за Іловайськ).

Також нагородили посмертно Тараса Герасимюка (боєць батальйону імені генерала Кульчицького). Загинув 5 січня 2015 року під час здійснення ротації в зоні АТО, унаслідок зіткнення автомобіля КРаЗ та автобуса «Богдан» поблизу міста Артемівськ Донецької області.

Нагороди напередодні Дня Національної гвардії України батькам та рідним Героїв-волинян вручили особисто побратими загиблих, військовослужбовці військової частини 1141 НГУ.

П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України
П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України
П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України
П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України

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Теги: Герої, відзнаки, нацгвардія, Волинь
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