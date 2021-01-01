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У селі під Луцьком вночі горів будинок

У селі під Луцьком вночі горів будинок
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі.

Зокрема, у селі Борисковичі Горохівського району ліквідували пожежу в господарській будівлі, що, імовірно, трапилася через коротке замикання електромережі. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, 2 тонни грубих кормів, - інформує ДСНС України у Волинській області.

О 02:47 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Кути Локачинського району. Горіння, що охопилося покрівлю, дерев’яні фронтони й перекинулося на стіни, локалізували о 03:32, ліквідували о 04:00.

Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

О 14:33 горіла солома під дерев’яним навісом у селі Озютичі Локачинського району. Пожежу ліквідували о 15:15. Внаслідок пожежі, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем, знищено більше тонни соломи та шиферну покрівлю навісу.

А о 23:02 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку в селі Липини Луцького району. Ймовірно загорання трапилось через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогонь знищив перекриття на площі 7 м кв.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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