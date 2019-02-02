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На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний товар на понад 500 тисяч гривень

На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний товар на понад 500 тисяч гривень
На «Ягодині» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад пів мільйона гривень.

Про це інформує пресслужба Волинської митниці.

Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного заїхав вантажний автомобіль «Вольво» під керуванням українця. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.

А в результаті ж огляду вантажівки митники виявили незадекларований товар, загальною вартістю 561 тисяч гривень.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.

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Теги: контрабанда, фура, Ягодин
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