На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний товар на понад 500 тисяч гривень
Сьогодні, 16:03
На «Ягодині» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад пів мільйона гривень.
Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного заїхав вантажний автомобіль «Вольво» під керуванням українця. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.
А в результаті ж огляду вантажівки митники виявили незадекларований товар, загальною вартістю 561 тисяч гривень.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.
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Про це інформує пресслужба Волинської митниці.
Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного заїхав вантажний автомобіль «Вольво» під керуванням українця. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.
А в результаті ж огляду вантажівки митники виявили незадекларований товар, загальною вартістю 561 тисяч гривень.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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