На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний товар на понад 500 тисяч гривень

На «Ягодині» при огляді автомобіля з гуманітарною допомогою виявили незадекларований товар на суму понад пів мільйона гривень.Про це інформує пресслужба Волинської митниці.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного заїхав вантажний автомобіль «Вольво» під керуванням українця. Водій подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались товари в якості гуманітарної допомоги.А в результаті ж огляду вантажівки митники виявили незадекларований товар, загальною вартістю 561 тисяч гривень.Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.