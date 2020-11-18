У Луцьку Opel зніс стовпці біля пішохідного переходу
Сьогодні, 15:52
У Луцьку на вулиці Ківерцівська водій Opel збив стовпці біля пішохідного переходу.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Розповіли, прибувши за вказаною адресою, заявник повідомив, що рухавшись по вулиці Ківерцівська, відволікся, збив огороджувальні стовпці біля пішохідного переходу.
Внаслідок чого патрульні склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.
Також на водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП та ч1 ст 139 КУпАП.
Фото - телеграм-канал «Лучани».
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Розповіли, прибувши за вказаною адресою, заявник повідомив, що рухавшись по вулиці Ківерцівська, відволікся, збив огороджувальні стовпці біля пішохідного переходу.
Внаслідок чого патрульні склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.
Також на водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП та ч1 ст 139 КУпАП.
Фото - телеграм-канал «Лучани».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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