У Луцьку Opel зніс стовпці біля пішохідного переходу





Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Розповіли, прибувши за вказаною адресою, заявник повідомив, що рухавшись по вулиці Ківерцівська, відволікся, збив огороджувальні стовпці біля пішохідного переходу.



Внаслідок чого патрульні склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.



Також на водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП та ч1 ст 139 КУпАП.



Фото - телеграм-канал «Лучани».

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