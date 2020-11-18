вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку Opel зніс стовпці біля пішохідного переходу

У Луцьку Opel зніс стовпці біля пішохідного переходу
У Луцьку на вулиці Ківерцівська водій Opel збив стовпці біля пішохідного переходу.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Розповіли, прибувши за вказаною адресою, заявник повідомив, що рухавшись по вулиці Ківерцівська, відволікся, збив огороджувальні стовпці біля пішохідного переходу.

Внаслідок чого патрульні склали акт обстеження вулично-шляхової мережі.

Також на водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП та ч1 ст 139 КУпАП.

Фото - телеграм-канал «Лучани».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, Ківерцівська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 16:09
На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний товар на понад 500 тисяч гривень
Сьогодні, 16:03
У Луцьку Opel зніс стовпці біля пішохідного переходу
Сьогодні, 15:52
У селі під Луцьком вночі горів будинок
Сьогодні, 15:33
П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку У Луцьку на Ківерцівській бус збив жінку
18 листопад, 2020, 09:56
На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО На Ківерцівській у Луцьку не розминулися два автомобілі. ФОТО
07 жовтень, 2020, 11:22
У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО У Луцьку на Ківерцівській – аварія. ФОТО
06 вересень, 2019, 09:50
Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку Повідомили про стан хлопчика, якого збив легковик у Луцьку
07 вересень, 2018, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельська міська рада і найбільший виш Волині підписали меморандум про співпрацю
Сьогодні, 16:16
 0
На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний товар на понад 500 тисяч гривень
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку Opel зніс стовпці біля пішохідного переходу
Сьогодні, 15:52
 0
У селі під Луцьком вночі горів будинок
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8