Заступник мера Ківерців написав заяву в поліцію на депутата через перешкоджання

Віктор Лисюк написав заяву в поліцію на депутата Боратинської сільради Юрія Цейка через перешкоджання у здійсненні процесу звіряння майна КП «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».



Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Так, нещодавно депутати Луцької районної ради



Тож 25 березня заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк у складі комісії з приймання-передачі нерухомого та іншого майна прибув в Боратинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, що входить до складу ЦМСД, аби здійснювати процес. Однак, у це втрутився депутат Боратинської сільради Юрій Цейко разом зі ще одним чоловіком, який не представився, але також назвався депутатом сільради.



«Він казав, що буде будь-якими способами перешкоджати. Мовляв, рішення ради - незаконне, будівля - їхня. Але ж ніхто нічого з амбулаторії виносити не збирався! Цей процес - формальність», - розповів Віктор Лисюк.



Заступник міського голови Ківерців викликав на місце інциденту поліцію і написав заяву стосовно факту перешкоджання у здійсненні процесу звіряння майна КП «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».



Варто додати, що нещодавно на Волині вибухнув скандал стосовно очільниці медзакладу Оксани Чертюк, адже її



«Сьогодні ми зустрілися з сільським головою Сергієм Яручиком, був присутній і Юрій Цейко. Пообіцяли, що надалі не буде більше інцидентів», - додав Віктор Лисюк.

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