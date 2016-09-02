Заступник мера Ківерців написав заяву в поліцію на депутата через перешкоджання
Сьогодні, 17:09
Заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк написав заяву в поліцію на депутата Боратинської сільради Юрія Цейка через перешкоджання у здійсненні процесу звіряння майна КП «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Так, нещодавно депутати Луцької районної ради передали центри первинної медико-санітарної допомоги у комунальну власність громад, серед них – Луцький районний центр ПМСД. Медзаклад, відповідно до рішення, тепер перебуває у розпорядженні Ківерцівської громади. Лише від неї надійшло звернення з проханням передати ПМСД. Фактично з прийняттям цього рішення змінилася лише юридична адреса установи. Про закриття ФАПів, ліквідацію робочих місць та переукладання договорів із сімейними лікарями не йдеться.
Тож 25 березня заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк у складі комісії з приймання-передачі нерухомого та іншого майна прибув в Боратинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, що входить до складу ЦМСД, аби здійснювати процес. Однак, у це втрутився депутат Боратинської сільради Юрій Цейко разом зі ще одним чоловіком, який не представився, але також назвався депутатом сільради.
«Він казав, що буде будь-якими способами перешкоджати. Мовляв, рішення ради - незаконне, будівля - їхня. Але ж ніхто нічого з амбулаторії виносити не збирався! Цей процес - формальність», - розповів Віктор Лисюк.
Заступник міського голови Ківерців викликав на місце інциденту поліцію і написав заяву стосовно факту перешкоджання у здійсненні процесу звіряння майна КП «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Варто додати, що нещодавно на Волині вибухнув скандал стосовно очільниці медзакладу Оксани Чертюк, адже її зарплата сягала 189 тисяч гривень.
«Сьогодні ми зустрілися з сільським головою Сергієм Яручиком, був присутній і Юрій Цейко. Пообіцяли, що надалі не буде більше інцидентів», - додав Віктор Лисюк.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Так, нещодавно депутати Луцької районної ради передали центри первинної медико-санітарної допомоги у комунальну власність громад, серед них – Луцький районний центр ПМСД. Медзаклад, відповідно до рішення, тепер перебуває у розпорядженні Ківерцівської громади. Лише від неї надійшло звернення з проханням передати ПМСД. Фактично з прийняттям цього рішення змінилася лише юридична адреса установи. Про закриття ФАПів, ліквідацію робочих місць та переукладання договорів із сімейними лікарями не йдеться.
Тож 25 березня заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк у складі комісії з приймання-передачі нерухомого та іншого майна прибув в Боратинську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, що входить до складу ЦМСД, аби здійснювати процес. Однак, у це втрутився депутат Боратинської сільради Юрій Цейко разом зі ще одним чоловіком, який не представився, але також назвався депутатом сільради.
«Він казав, що буде будь-якими способами перешкоджати. Мовляв, рішення ради - незаконне, будівля - їхня. Але ж ніхто нічого з амбулаторії виносити не збирався! Цей процес - формальність», - розповів Віктор Лисюк.
Заступник міського голови Ківерців викликав на місце інциденту поліцію і написав заяву стосовно факту перешкоджання у здійсненні процесу звіряння майна КП «Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
Варто додати, що нещодавно на Волині вибухнув скандал стосовно очільниці медзакладу Оксани Чертюк, адже її зарплата сягала 189 тисяч гривень.
«Сьогодні ми зустрілися з сільським головою Сергієм Яручиком, був присутній і Юрій Цейко. Пообіцяли, що надалі не буде більше інцидентів», - додав Віктор Лисюк.
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