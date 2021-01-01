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На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО

На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО
У Нововолинську поліцейські викрили наркозбувача.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Кілька тижнів тому співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з сектором кримінальної поліції виявили, що 34-річний мешканець Нововолинська займається збутом наркотичного засобу «Субутекс».

Вчора, 25 березня, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, поліцейські провели чергову оперативну закупку у зловмисника.

Також за місцем проживання наркоділка відбувся санкціонований обшук, під час якого вилучили таблетки «Субутекс», канабіс, шприц із розчиненими наркотичними засобами, мобільні телефони та грошові кошти.

Встановили також, що чоловік раніше судимий за вчинення майнових злочинів. Наркоторговця затримали в порядку статті 208 КПК України. Нині вирішується питання про оголошення підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

Досудове слідство триває.

На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО
На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО
На Волині під час оперативної закупки затримали наркоторговця. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, наркозбувач, поліція
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