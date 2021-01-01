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Ковельська міська рада і найбільший виш Волині підписали меморандум про співпрацю

Ковельська міська рада і найбільший виш Волині підписали меморандум про співпрацю
Ковельська міська рада та Волинський національний університет імені Лесі Українки підписали меморандум про співпрацю.

Важлива і для Ковеля, і для університету подія відбулася сьогодні, 26 березня.

Документ після конструктивної розмови про наміри і спільні проєкти підписали Ковельський міський голова Ігор Чайка та ректор вишу Анатолій Цьось.

Очільник Ковельської територіальної громади Ігор Чайка та його заступники під час зустрічі обговорили з представниками вишу вже наявні та нові напрямки співпраці. Зокрема, актуальними наразі векторами є розробка науковцями концепції щодо відведення води у декількох районах Ковеля і унеможливлення таким чином підтоплень, а також спільне із географічним факультетом напрацювання концепції розвитку туризму у Ковельській територіальній громаді.

Окрім того, меморандум гарантуватиме залучення науковців університету до реалізації Стратегії розвитку Ковеля, а також програм економічного і соціального розвитку міста й інших цільових програм.

Натомість міська рада зобов’язується популяризувати університет у місті, зокрема – через соціальну рекламу.

Ковельський міський голова Ігор Чайка зауважив, що Ковель не має вищого навчального закладу, тож мати дружні й партнерські стосунки з вишем – необхідно.

«Ви ще маєте свіжий погляд на розвиток університету, на роботу. Впевнений, що ми знайдемо точки дотику. Думаю, що це – перший крок на великому шляху, який принесе результат і для нашого міста, і для університету», - звернувся до ректора університету Анатолія Цьося Ігор Чайка.

Натомість ректор вишу відповів, що Ковель – надзвичайно важлива локація на карті Волині, місто, яке має величезний потенціал, тож із яким варто співпрацювати.

Анатолій Цьось додав, що для університету такий меморандум із містами Волині – другий. Перший підписали із Луцькою міською радою і вже почали втілювати спільні проєкти.

Ковельська міська рада і найбільший виш Волині підписали меморандум про співпрацю


Фото з сайту Ковельської міської ради

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Теги: Ковельська міська рада, Ігор Чайка, Анатолій Цьось
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