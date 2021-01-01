Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 29 березня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку та у населених пунктах на території Волинської області на 29 березня заплановані вимкнення електроенергії.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Тож відключатимуть світло у таких районах і містах Волині:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
СГ Товариство з обмеженою відповідальністю "Буг" с.Коритниця
Лугова
Садова
2. КТП-261 09:00-17:00 Застава Коритниця
Гуртожитки офіцерських сімей с.Коритниця
Перемоги 3-11,2-20,
Прикордонна 9-47,6-40
Зої Космодем'янської 1-7,2,4
3. КТП-301 09:00-17:00 Маг.
ФАП
Дит. Садок с.Коритниця
Гагаріна 1-17,2-18,24
Прикордона 1-19,2-18,
Зелена 23-39,36,20-56,
4. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-215 09:00-17:00 с.Суходоли
Незалежності 1-52
Польова 3-48
5. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-201 09:00-17:00 Магазин с.Заріччя
Набережна 17-91, 24-52
Горохівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП229 9.00 – 17.00 АТС, ФОП Друзюк Г.А., ТзОВ Волиньагро контора, дитячий садочок., ФОП Михальчук О.Г. с.Перемиль вул.Берегова, Шкільна, Перемоги.
Іваничівський район
1. КТП-146 Л-2 10:00-15:00 с.Гряди
вул Галана, Сонячна, Шевченка, Чапаєва
2. КТП-225 Л-2 12:00-16:00 с.Литовеж вул.Миру, Прикордонників.
3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-83 9:30-16:30 С/р с.Бужанка, школа с.Верхнів с.Бужанка, с.Верхнів
Камінь-Каширський район
1. КТП-159 09:00 - 17:00 с.Малі- Голоби
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,
КТП-255 09:00 - 14:00 м. Камінь-Каширський,
вул. Є. Карановича,
пров. Магдебурзький,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3
КТП-255 13:00 - 17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Миру, пров. Миру, вул. Степана Мельника
4. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-4 09:00- 17:00 м. Камінь- Каширський, вул. Воля (частково)
5. ПЛ-0,4кВ Л-2,
КТП-241 09:00-17:00 Церква ХВЄ с. Карасин
6. КТП-226 09:00-17:00 Фермерське господарство «Полісянка», ТзОВ» Лайфелк», ПрАТ МТС « Україна» с. Сошично
7 ПЛ-0,4кВ Л-3,
КТП-174 09:00- 17:00 Школа, клуб с.Качин
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-17:00
с.Ставок,
вул.Кузнєцова,
вул.Молодіжна
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-458 8:30-17:00 с.Хопнів – клуб, медпункт, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів
вул.1-го Травня, 1-7 ,2-22
вул.Зелена, 2-60, 1-15 ,
5. ПЛ 10 кВ Л70-01 частково 9:00-19:00 ТзОВ ІЗВУД - деревообробний цех
ФОП Драганчук М.М. - магазин с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
с.Прилуцьке
вул. Соборності,
вул.6-ий Гон,1-30,
с.Борохів
вул.Свободи, буд.1-18,
вул.Луцька,буд.1-20,
вул.Миру,
6. КТП-448 10:00-14:00 ОК "Приміський"
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ КТП-405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул.Незалежності,94
2.
ПЛ-0,4кВ ЩТП-29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.В
Зеленська сільська рада с.Воля -Ковельська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-271 9:00-17:00 ФОП Жвавінський В.М
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ФОП Михальчук Г.С
Мале ПП «ПАМ'ЯТЬ»
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
ТзОВ «Люкс Сервіс» с.Воля-Ковельська
4. ПЛ-0,4кВ ТП-308 9:00-17:00 Державне виробничо-торгове підприємство «Волиньфармпостач»
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Любитівська сільська рада с.Любитів
5. ПЛ-0,4кВ ТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП№1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П. «Верес» м.Ковель, вул.Мєчнікова
6. ПС 35/10 «Люблинець»
9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Ф.О.Буднік О.А
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
ТзОВ "ЛІНК ПРОМ"
Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ФО Холонюк Ю.В
Фермерське господарство "Кошара"
ФОП Зуб С.М
ФО Юхимук Н.М
ФОП Коваль С.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Чирук О.М
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП Сачук А.В
ТзОВ "Ковель-Вапно"
ФОП Давидюк О.В
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
ФОП Чик С.Є
Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
СББ"Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітетЛюблинецької селищної
ради Ковельського району
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6
ФОП Буднік Є.А
Ф.О.Савич С.М смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
7.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-74)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей" с.Мельниця
8. ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
9. ПЛ-10кВ Л.39-13
( ТП-753; ТП-188; ТП-219; ТП-194; ТП-195; ТП-612; ТП-199; ТП-390) 9:00-17:00 Сільськогосподарський виробничий кооператив «Відродження»
ФО Кубський В.Ф
ФОП Мілінчук А.С
Колодяженська сільська рада
ФОП Мушка Ю.С
ФОП Деревянчук Г.І
Молитовний будинок євангельських християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Кричевичі
Повурське споживче товариство
ФОП Кошелюк М.Є
Сільськогосподарський виробничий кооператив
«ВІДРОДЖЕННЯ»
ФОП Гладишук С.В
ТзОВ «Відродження АГРО ЛТД»
Сільськогосподарське ТзОВ ім..Васюти
ФОП Талашко М.Б
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» с.Уховецьк
с.Кричевичі
с.Воля-Ковельська, вул..Жовтнева
Локачинський район
1. частково ПЛ-10кВ Л23-02 10:00-17:00 В/Башня с.- Защитів, Конюхи
дит.садок, с/р Конюхи, інкубатор Конюхи Здрок, фоп Торчинюк кафе, пункт прийому молока Конюхи.
фоп Олейник магазин с.- Конюхи,
с.Конюхи частково,Защитів.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 9:00-17:00 с.Затурці вул.І.Франка 22-43.
місто Луцьк
1. 13:30-15:00
П-ць Єфремов
Офіс "Пінгвін"
Укрземпроект
База ЖЕК №3
Магазин "Іванна"
Фотолабораторія
Магазин "Ангеліна"
Євромет
Торгово-офісні приміщення
вул. Винниченка ( частково)
Луцький район
1. КТП-404 10:30-16:00 ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО" - овочесховище
2. КТП-397 10:30-16:00 Агрофірма"Світанок-сервіс" - Бригада №1, КЗС
3. ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.5 ЗТП-419 (КТП-206, 213, 376) 09:00 – 17:00 ФАП с.Гать с. Несвіч вул. Крачок, 21-35, Касянівка, с. Тертки, с. Гать
4. Л-121 від к.5 ЗТП-492 9:00-16:30 ФОП Мамотюк Е.І., ФОП Войтюк В.Є., Державна установа"Вол. обл. фітосанітарна лабор-я", ТзОВ "ЮВАН", АТС ПАТ "Укртелеком", ФОП Глинюк Микола Сидорович, ФАП с. Зміїнець, артсвердловина, ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Павлюк С.О., Мале підприємство "Індустрія", ДОМ-Луцьк, ФОП Третякова Алла Анатоліївна, ПАТ "Укрнафта" – АЗС с. Зміїнець, ФОП Вільчинський Максим Миколайович, Храм Зміїнець, ПМП "Інвід", Храм св. Апостола Филипа, ФОП Мензул Павло Мартіянович, АЗС с. Зміїнець с. Зміїнець, вул. Ланова, Травнева, Набережна, Луцька, Васильківська, Медична, Нова, пров. Садовий, Затишна, Миколаївська, Левадна, Горіхова, Ясна, Журавлина, Зелена, Шкільна, Квіткова, Квітнева
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-132 8:00 – 17:00 с.Мельники
2. ПЛ-04 ЗТП-94 Л-13 8:00 – 17:00 м.Любомль вул.: Пивітна,
пров: Незалежності, Прикордонників.
3. ПЛ-04 КТП-84 8:00 – 17:00 Магазин с.Висоцьк
4. ПЛ-04 КТП-342 8:00 – 17:00 смт. Шацьк вул.Вишнева
5. ПЛ-10 Л26-03 від ВН-156 до ЛР-308 8:00 – 17:00 Відділення ощадбанку, Кінотеатр "Чайка", Кафе Вечірній-Шацьк, Кафе "Колобок", Хлібний магазин, Пожежна частина, Селищна Рада, Управління соцзахисту населення, Перукарня, Терцентр управління праці та соц.захисту населення, Держ. Казначейство, Управління юстиції, ПАТ"Укртелеком", Дитсадок, КНС-2, Центр зайнятості населення смт. Шацьк вул.: Б. Хмельницького, Природна, Молодіжна, Вишнева,
17 Вересня, 8 Березня, 1 Травня, Незалежності, Шковороди.
Любешівський район
1. КТП-84 10:00-17:00 Млин с.Судче (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45 11:00-17:00 КТП-79,с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
2. ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-17:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.
КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).
КТП-432.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м.Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
2. КТП-43 10:00-17:00 м.Нововолинськ: кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, п-ц Черичукін,
ФОП Тимощук,
ремонт автомобілів Іжик УЗУ склад Іваничівське шосе 16, ФОП Власюк автомайстерня м.Нововолинськ: Центральна 1-7,
Будятичі 10.12, Садова 10,
Шухевича 118,
3. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-9 09:00-17:00 м.Нововолинськ: Церква МПЦ; Гаражи ЗОШ №2;
гуртівня вул.шухевича 2б Левчук Роман Миколайович; гуртівня вул.Шухевича 1г м.Нововолинськ: Шухевича 21-37;
Маяковського 2-8
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-364 9:30-16:30
с.Заболоття х.Трушель
2. ЩТП-233 10:00-12:00 с.Видраниця
3. ЩТП-234 13.00-15.00 с.Видраниця
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква, ПЛ-0,4кВ ТП-36269
4. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,
Старовижівський район
1. КТП-70 09:30-13:00 с.Нова Вижва вул: Шевченка
2. КТП-71 13:00-17:00 с.Нова Вижва вул Л.Українки
3. ЗТП-127 Л-5 10:00-17:00 Гострах, Фінвідділ с.Стара Вижівка вул:Жовтнева.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-311 10:00-16:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-368 Л-2 10:00-13:00 с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-94 Л-2 14:00-16:00 с.Зілов
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Тож відключатимуть світло у таких районах і містах Волині:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
СГ Товариство з обмеженою відповідальністю "Буг" с.Коритниця
Лугова
Садова
2. КТП-261 09:00-17:00 Застава Коритниця
Гуртожитки офіцерських сімей с.Коритниця
Перемоги 3-11,2-20,
Прикордонна 9-47,6-40
Зої Космодем'янської 1-7,2,4
3. КТП-301 09:00-17:00 Маг.
ФАП
Дит. Садок с.Коритниця
Гагаріна 1-17,2-18,24
Прикордона 1-19,2-18,
Зелена 23-39,36,20-56,
4. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-215 09:00-17:00 с.Суходоли
Незалежності 1-52
Польова 3-48
5. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-201 09:00-17:00 Магазин с.Заріччя
Набережна 17-91, 24-52
Горохівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП229 9.00 – 17.00 АТС, ФОП Друзюк Г.А., ТзОВ Волиньагро контора, дитячий садочок., ФОП Михальчук О.Г. с.Перемиль вул.Берегова, Шкільна, Перемоги.
Іваничівський район
1. КТП-146 Л-2 10:00-15:00 с.Гряди
вул Галана, Сонячна, Шевченка, Чапаєва
2. КТП-225 Л-2 12:00-16:00 с.Литовеж вул.Миру, Прикордонників.
3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-83 9:30-16:30 С/р с.Бужанка, школа с.Верхнів с.Бужанка, с.Верхнів
Камінь-Каширський район
1. КТП-159 09:00 - 17:00 с.Малі- Голоби
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,
КТП-255 09:00 - 14:00 м. Камінь-Каширський,
вул. Є. Карановича,
пров. Магдебурзький,
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3
КТП-255 13:00 - 17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Миру, пров. Миру, вул. Степана Мельника
4. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-4 09:00- 17:00 м. Камінь- Каширський, вул. Воля (частково)
5. ПЛ-0,4кВ Л-2,
КТП-241 09:00-17:00 Церква ХВЄ с. Карасин
6. КТП-226 09:00-17:00 Фермерське господарство «Полісянка», ТзОВ» Лайфелк», ПрАТ МТС « Україна» с. Сошично
7 ПЛ-0,4кВ Л-3,
КТП-174 09:00- 17:00 Школа, клуб с.Качин
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-17:00
с.Ставок,
вул.Кузнєцова,
вул.Молодіжна
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-458 8:30-17:00 с.Хопнів – клуб, медпункт, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів
вул.1-го Травня, 1-7 ,2-22
вул.Зелена, 2-60, 1-15 ,
5. ПЛ 10 кВ Л70-01 частково 9:00-19:00 ТзОВ ІЗВУД - деревообробний цех
ФОП Драганчук М.М. - магазин с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43,
вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
с.Прилуцьке
вул. Соборності,
вул.6-ий Гон,1-30,
с.Борохів
вул.Свободи, буд.1-18,
вул.Луцька,буд.1-20,
вул.Миру,
6. КТП-448 10:00-14:00 ОК "Приміський"
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ КТП-405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул.Незалежності,94
2.
ПЛ-0,4кВ ЩТП-29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.В
Зеленська сільська рада с.Воля -Ковельська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-271 9:00-17:00 ФОП Жвавінський В.М
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ФОП Михальчук Г.С
Мале ПП «ПАМ'ЯТЬ»
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
ТзОВ «Люкс Сервіс» с.Воля-Ковельська
4. ПЛ-0,4кВ ТП-308 9:00-17:00 Державне виробничо-торгове підприємство «Волиньфармпостач»
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Любитівська сільська рада с.Любитів
5. ПЛ-0,4кВ ТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП№1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П. «Верес» м.Ковель, вул.Мєчнікова
6. ПС 35/10 «Люблинець»
9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Ф.О.Буднік О.А
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
ТзОВ "ЛІНК ПРОМ"
Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ФО Холонюк Ю.В
Фермерське господарство "Кошара"
ФОП Зуб С.М
ФО Юхимук Н.М
ФОП Коваль С.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Чирук О.М
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП Сачук А.В
ТзОВ "Ковель-Вапно"
ФОП Давидюк О.В
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
ФОП Чик С.Є
Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
СББ"Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітетЛюблинецької селищної
ради Ковельського району
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6
ФОП Буднік Є.А
Ф.О.Савич С.М смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
7.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-74)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей" с.Мельниця
8. ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
9. ПЛ-10кВ Л.39-13
( ТП-753; ТП-188; ТП-219; ТП-194; ТП-195; ТП-612; ТП-199; ТП-390) 9:00-17:00 Сільськогосподарський виробничий кооператив «Відродження»
ФО Кубський В.Ф
ФОП Мілінчук А.С
Колодяженська сільська рада
ФОП Мушка Ю.С
ФОП Деревянчук Г.І
Молитовний будинок євангельських християн-бабтистів с.Кричевичі
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Кричевичі
Повурське споживче товариство
ФОП Кошелюк М.Є
Сільськогосподарський виробничий кооператив
«ВІДРОДЖЕННЯ»
ФОП Гладишук С.В
ТзОВ «Відродження АГРО ЛТД»
Сільськогосподарське ТзОВ ім..Васюти
ФОП Талашко М.Б
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» с.Уховецьк
с.Кричевичі
с.Воля-Ковельська, вул..Жовтнева
Локачинський район
1. частково ПЛ-10кВ Л23-02 10:00-17:00 В/Башня с.- Защитів, Конюхи
дит.садок, с/р Конюхи, інкубатор Конюхи Здрок, фоп Торчинюк кафе, пункт прийому молока Конюхи.
фоп Олейник магазин с.- Конюхи,
с.Конюхи частково,Защитів.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 9:00-17:00 с.Затурці вул.І.Франка 22-43.
місто Луцьк
1. 13:30-15:00
П-ць Єфремов
Офіс "Пінгвін"
Укрземпроект
База ЖЕК №3
Магазин "Іванна"
Фотолабораторія
Магазин "Ангеліна"
Євромет
Торгово-офісні приміщення
вул. Винниченка ( частково)
Луцький район
1. КТП-404 10:30-16:00 ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО" - овочесховище
2. КТП-397 10:30-16:00 Агрофірма"Світанок-сервіс" - Бригада №1, КЗС
3. ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.5 ЗТП-419 (КТП-206, 213, 376) 09:00 – 17:00 ФАП с.Гать с. Несвіч вул. Крачок, 21-35, Касянівка, с. Тертки, с. Гать
4. Л-121 від к.5 ЗТП-492 9:00-16:30 ФОП Мамотюк Е.І., ФОП Войтюк В.Є., Державна установа"Вол. обл. фітосанітарна лабор-я", ТзОВ "ЮВАН", АТС ПАТ "Укртелеком", ФОП Глинюк Микола Сидорович, ФАП с. Зміїнець, артсвердловина, ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Павлюк С.О., Мале підприємство "Індустрія", ДОМ-Луцьк, ФОП Третякова Алла Анатоліївна, ПАТ "Укрнафта" – АЗС с. Зміїнець, ФОП Вільчинський Максим Миколайович, Храм Зміїнець, ПМП "Інвід", Храм св. Апостола Филипа, ФОП Мензул Павло Мартіянович, АЗС с. Зміїнець с. Зміїнець, вул. Ланова, Травнева, Набережна, Луцька, Васильківська, Медична, Нова, пров. Садовий, Затишна, Миколаївська, Левадна, Горіхова, Ясна, Журавлина, Зелена, Шкільна, Квіткова, Квітнева
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-132 8:00 – 17:00 с.Мельники
2. ПЛ-04 ЗТП-94 Л-13 8:00 – 17:00 м.Любомль вул.: Пивітна,
пров: Незалежності, Прикордонників.
3. ПЛ-04 КТП-84 8:00 – 17:00 Магазин с.Висоцьк
4. ПЛ-04 КТП-342 8:00 – 17:00 смт. Шацьк вул.Вишнева
5. ПЛ-10 Л26-03 від ВН-156 до ЛР-308 8:00 – 17:00 Відділення ощадбанку, Кінотеатр "Чайка", Кафе Вечірній-Шацьк, Кафе "Колобок", Хлібний магазин, Пожежна частина, Селищна Рада, Управління соцзахисту населення, Перукарня, Терцентр управління праці та соц.захисту населення, Держ. Казначейство, Управління юстиції, ПАТ"Укртелеком", Дитсадок, КНС-2, Центр зайнятості населення смт. Шацьк вул.: Б. Хмельницького, Природна, Молодіжна, Вишнева,
17 Вересня, 8 Березня, 1 Травня, Незалежності, Шковороди.
Любешівський район
1. КТП-84 10:00-17:00 Млин с.Судче (Частково)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45 11:00-17:00 КТП-79,с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
2. ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-17:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-372.
КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).
КТП-432.
КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м.Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
2. КТП-43 10:00-17:00 м.Нововолинськ: кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, п-ц Черичукін,
ФОП Тимощук,
ремонт автомобілів Іжик УЗУ склад Іваничівське шосе 16, ФОП Власюк автомайстерня м.Нововолинськ: Центральна 1-7,
Будятичі 10.12, Садова 10,
Шухевича 118,
3. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-9 09:00-17:00 м.Нововолинськ: Церква МПЦ; Гаражи ЗОШ №2;
гуртівня вул.шухевича 2б Левчук Роман Миколайович; гуртівня вул.Шухевича 1г м.Нововолинськ: Шухевича 21-37;
Маяковського 2-8
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-364 9:30-16:30
с.Заболоття х.Трушель
2. ЩТП-233 10:00-12:00 с.Видраниця
3. ЩТП-234 13.00-15.00 с.Видраниця
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-36215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква, ПЛ-0,4кВ ТП-36269
4. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,
Старовижівський район
1. КТП-70 09:30-13:00 с.Нова Вижва вул: Шевченка
2. КТП-71 13:00-17:00 с.Нова Вижва вул Л.Українки
3. ЗТП-127 Л-5 10:00-17:00 Гострах, Фінвідділ с.Стара Вижівка вул:Жовтнева.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-311 10:00-16:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-368 Л-2 10:00-13:00 с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-94 Л-2 14:00-16:00 с.Зілов
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 29 березня
Сьогодні, 19:00
Коли у Луцьку з'явилась електрика. Цікаві факти з історії міста
Сьогодні, 18:18
У Польщі заарештували українця, який викрав у жінки з банківського рахунку велику суму грошей
Сьогодні, 17:02
У місті на Волині на перехресті зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:35