Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 29 березня

У Луцьку та у населених пунктах на території Волинської області на 29 березня заплановані вимкнення електроенергії.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».Тож відключатимуть світло у таких районах і містах Волині:1. 09:00-17:00ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"СГ Товариство з обмеженою відповідальністю "Буг" с.КоритницяЛуговаСадова2. КТП-261 09:00-17:00 Застава КоритницяГуртожитки офіцерських сімей с.КоритницяПеремоги 3-11,2-20,Прикордонна 9-47,6-40Зої Космодем'янської 1-7,2,43. КТП-301 09:00-17:00 Маг.ФАПДит. Садок с.КоритницяГагаріна 1-17,2-18,24Прикордона 1-19,2-18,Зелена 23-39,36,20-56,4. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-215 09:00-17:00 с.СуходолиНезалежності 1-52Польова 3-485. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-201 09:00-17:00 Магазин с.ЗаріччяНабережна 17-91, 24-521. ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП229 9.00 – 17.00 АТС, ФОП Друзюк Г.А., ТзОВ Волиньагро контора, дитячий садочок., ФОП Михальчук О.Г. с.Перемиль вул.Берегова, Шкільна, Перемоги.1. КТП-146 Л-2 10:00-15:00 с.Грядивул Галана, Сонячна, Шевченка, Чапаєва2. КТП-225 Л-2 12:00-16:00 с.Литовеж вул.Миру, Прикордонників.3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-83 9:30-16:30 С/р с.Бужанка, школа с.Верхнів с.Бужанка, с.Верхнів1. КТП-159 09:00 - 17:00 с.Малі- Голоби2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,КТП-255 09:00 - 14:00 м. Камінь-Каширський,вул. Є. Карановича,пров. Магдебурзький,3. ПЛ-0,4 кВ Л-3КТП-255 13:00 - 17:00 м. Камінь – Каширський, вул. Миру, пров. Миру, вул. Степана Мельника4. ПЛ-0,4кВ Л-2, КТП-4 09:00- 17:00 м. Камінь- Каширський, вул. Воля (частково)5. ПЛ-0,4кВ Л-2,КТП-241 09:00-17:00 Церква ХВЄ с. Карасин6. КТП-226 09:00-17:00 Фермерське господарство «Полісянка», ТзОВ» Лайфелк», ПрАТ МТС « Україна» с. Сошично7 ПЛ-0,4кВ Л-3,КТП-174 09:00- 17:00 Школа, клуб с.Качин1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-349 8:30-17:00с.Ставок,вул.Кузнєцова,вул.Молодіжна3. ПЛ0,4 кВ від КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цехсмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-458 8:30-17:00 с.Хопнів – клуб, медпункт, церкваФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопніввул.1-го Травня, 1-7 ,2-22вул.Зелена, 2-60, 1-15 ,5. ПЛ 10 кВ Л70-01 частково 9:00-19:00 ТзОВ ІЗВУД - деревообробний цехФОП Драганчук М.М. - магазин с.Сапогіввул.Центральна, 1-43,вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,с.Прилуцькевул. Соборності,вул.6-ий Гон,1-30,с.Борохіввул.Свободи, буд.1-18,вул.Луцька,буд.1-20,вул.Миру,6. КТП-448 10:00-14:00 ОК "Приміський"1.ПЛ-10кВ КТП-4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель, вул.Незалежності,942.ПЛ-0,4кВ ЩТП-29 9:00-17:00 ФО Шевчик В.ВЗеленська сільська рада с.Воля -Ковельська3. ПЛ-0,4кВ ТП-271 9:00-17:00 ФОП Жвавінський В.МАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»ФОП Михальчук Г.СМале ПП «ПАМ'ЯТЬ»Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»ТзОВ «Люкс Сервіс» с.Воля-Ковельська4. ПЛ-0,4кВ ТП-308 9:00-17:00 Державне виробничо-торгове підприємство «Волиньфармпостач»ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Любитівська сільська рада с.Любитів5. ПЛ-0,4кВ ТП-501 9:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП№1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П. «Верес» м.Ковель, вул.Мєчнікова6. ПС 35/10 «Люблинець»9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"Ф.О.Буднік О.АВиконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіТзОВ "ЛІНК ПРОМ"Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ФО Холонюк Ю.ВФермерське господарство "Кошара"ФОП Зуб С.МФО Юхимук Н.МФОП Коваль С.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське МТМОКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниЦерква Святого Іоанна Богослова с.Ст.КошариФОП Шворак В.ПФГ "Білинська бджілка"ФО Чирук Н.АУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиФОП Чирук О.МСобор архистратига Михаїла Українськоїправославної церкви Київський патріархатФОП Сачук А.ВТзОВ "Ковель-Вапно"ФОП Давидюк О.ВКомунальне підприємство "Екокомунсервіс"ФОП Чик С.ЄДубівське споживче товариствоВолинська дирекція АТ "Укрпошта"СББ"Шкільна 2"ФОП Доннікова О.ПВиконавчий комітетЛюблинецької селищноїради Ковельського районуОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Шкільна"6ФОП Буднік Є.АФ.О.Савич С.М смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругель7.ПЛ-10кВ Л.16-03(ТП-74)9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей" с.Мельниця8. ПЛ-10кВ Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»Поворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста ІоанаФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»Ковельське МТМОТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»Повурське споживче товариствоФО Боровик В.ВФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка9. ПЛ-10кВ Л.39-13( ТП-753; ТП-188; ТП-219; ТП-194; ТП-195; ТП-612; ТП-199; ТП-390) 9:00-17:00 Сільськогосподарський виробничий кооператив «Відродження»ФО Кубський В.ФФОП Мілінчук А.СКолодяженська сільська радаФОП Мушка Ю.СФОП Деревянчук Г.ІМолитовний будинок євангельських християн-бабтистів с.КричевичіРелігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.КричевичіПовурське споживче товариствоФОП Кошелюк М.ЄСільськогосподарський виробничий кооператив«ВІДРОДЖЕННЯ»ФОП Гладишук С.ВТзОВ «Відродження АГРО ЛТД»Сільськогосподарське ТзОВ ім..ВасютиФОП Талашко М.БПриватне акціонерне товариство «ВФ Україна» с.Уховецькс.Кричевичіс.Воля-Ковельська, вул..Жовтнева1. частково ПЛ-10кВ Л23-02 10:00-17:00 В/Башня с.- Защитів, Конюхидит.садок, с/р Конюхи, інкубатор Конюхи Здрок, фоп Торчинюк кафе, пункт прийому молока Конюхи.фоп Олейник магазин с.- Конюхи,с.Конюхи частково,Защитів.2. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 9:00-17:00 с.Затурці вул.І.Франка 22-43.1. 13:30-15:00П-ць ЄфремовОфіс "Пінгвін"УкрземпроектБаза ЖЕК №3Магазин "Іванна"ФотолабораторіяМагазин "Ангеліна"ЄврометТоргово-офісні приміщеннявул. Винниченка ( частково)1. КТП-404 10:30-16:00 ТзОВ "ВЕСЕЛЕ-АГРО" - овочесховище2. КТП-397 10:30-16:00 Агрофірма"Світанок-сервіс" - Бригада №1, КЗС3. ПЛ-10 кВ Л-32-01 від к.5 ЗТП-419 (КТП-206, 213, 376) 09:00 – 17:00 ФАП с.Гать с. Несвіч вул. Крачок, 21-35, Касянівка, с. Тертки, с. Гать4. Л-121 від к.5 ЗТП-492 9:00-16:30 ФОП Мамотюк Е.І., ФОП Войтюк В.Є., Державна установа"Вол. обл. фітосанітарна лабор-я", ТзОВ "ЮВАН", АТС ПАТ "Укртелеком", ФОП Глинюк Микола Сидорович, ФАП с. Зміїнець, артсвердловина, ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Павлюк С.О., Мале підприємство "Індустрія", ДОМ-Луцьк, ФОП Третякова Алла Анатоліївна, ПАТ "Укрнафта" – АЗС с. Зміїнець, ФОП Вільчинський Максим Миколайович, Храм Зміїнець, ПМП "Інвід", Храм св. Апостола Филипа, ФОП Мензул Павло Мартіянович, АЗС с. Зміїнець с. Зміїнець, вул. Ланова, Травнева, Набережна, Луцька, Васильківська, Медична, Нова, пров. Садовий, Затишна, Миколаївська, Левадна, Горіхова, Ясна, Журавлина, Зелена, Шкільна, Квіткова, Квітнева1. КТП-132 8:00 – 17:00 с.Мельники2. ПЛ-04 ЗТП-94 Л-13 8:00 – 17:00 м.Любомль вул.: Пивітна,пров: Незалежності, Прикордонників.3. ПЛ-04 КТП-84 8:00 – 17:00 Магазин с.Висоцьк4. ПЛ-04 КТП-342 8:00 – 17:00 смт. Шацьк вул.Вишнева5. ПЛ-10 Л26-03 від ВН-156 до ЛР-308 8:00 – 17:00 Відділення ощадбанку, Кінотеатр "Чайка", Кафе Вечірній-Шацьк, Кафе "Колобок", Хлібний магазин, Пожежна частина, Селищна Рада, Управління соцзахисту населення, Перукарня, Терцентр управління праці та соц.захисту населення, Держ. Казначейство, Управління юстиції, ПАТ"Укртелеком", Дитсадок, КНС-2, Центр зайнятості населення смт. Шацьк вул.: Б. Хмельницького, Природна, Молодіжна, Вишнева,17 Вересня, 8 Березня, 1 Травня, Незалежності, Шковороди.1. КТП-84 10:00-17:00 Млин с.Судче (Частково)1. ПЛ-10 кВ, Л-45-04 від ЛР-45 11:00-17:00 КТП-79,с. Підгаття - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).2. ПЛ-10 кВ, Л-78-06 до ЛР-22 10:00-17:00 КТП-29, с. Галузія - ФОП Біланчук В.М. (ларьок), Галузійська сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Коснюк О.В. (виробнича база), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-339, Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-372.КТП-421, с. Галузія - ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-431, с. Галузія - Районний відділ освіти (школа).КТП-432.КТП-536, с. Прилісне – ФОП Киричик.1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-46 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м.Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля 1-3а,2-122. КТП-43 10:00-17:00 м.Нововолинськ: кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, п-ц Черичукін,ФОП Тимощук,ремонт автомобілів Іжик УЗУ склад Іваничівське шосе 16, ФОП Власюк автомайстерня м.Нововолинськ: Центральна 1-7,Будятичі 10.12, Садова 10,Шухевича 118,3. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-9 09:00-17:00 м.Нововолинськ: Церква МПЦ; Гаражи ЗОШ №2;гуртівня вул.шухевича 2б Левчук Роман Миколайович; гуртівня вул.Шухевича 1г м.Нововолинськ: Шухевича 21-37;Маяковського 2-81. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-364 9:30-16:30с.Заболоття х.Трушель2. ЩТП-233 10:00-12:00 с.Видраниця3. ЩТП-234 13.00-15.00 с.Видраниця1. ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче вул.Ковельська, Жовтнева, Миру2.ПЛ-0,4кВ ТП-362159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок. будинок культуришкільна насоснаФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква, ПЛ-0,4кВ ТП-362694. ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул.Шкільна,1. КТП-70 09:30-13:00 с.Нова Вижва вул: Шевченка2. КТП-71 13:00-17:00 с.Нова Вижва вул Л.Українки3. ЗТП-127 Л-5 10:00-17:00 Гострах, Фінвідділ с.Стара Вижівка вул:Жовтнева.1. ПЛ-0,4кВКТП-311 10:00-16:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова2. ПЛ-0,4кВКТП-368 Л-2 10:00-13:00 с.Городилець3. ПЛ-0,4кВКТП-94 Л-2 14:00-16:00 с.Зілов